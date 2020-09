The First Omen: gli sceneggiatori di "The Conjuring" aggiornano sul prequel de "Il Presagio"

Di Pietro Ferraro venerdì 11 settembre 2020

Il prequel del classico "Il presagio" approfondirà le origini di Damien.

Aggiornamento per il prequel The First Omen in sviluppo dal 2016. Gli sceneggiatori Chad e Carey W. Hayes hanno rivelato in una recente intervista rilasciata al sito ComicBook che il prequel approfondirà la storia delle origini di Damien.

Alla regia del prequel è ancora collegato Antonio Campos, regista del thriller Simon Killer e del recente Le strade del male in arrivo su Netflix il 16 settembre. I gemelli Hayes che hanno scritto l'horror anni novanta 666 il triangolo maledetto, il remake La maschera di cera e l'originale L'evocazione - The Conjuring hanno lavorato ad una bozza della sceneggiatura scritta in origine da Ben Jacoby (Bleed).

"Possiamo dirti da dove viene Damien. È stato davvero divertente. È stato fantastico", ha detto Carey. Il duo di autori hanno espresso anche un cauto ottimismo rispetto all'attuale status del progetto accennando a voci di un imminente via alla produzione.

"Il Presagio" del 1976 è un caposaldo, insieme a Rosemary's Baby, degli horror incentrati sulla venuta dell'anticristo; il film diretto da Richard Donner e interpretato da Gregory Peck incassò 78 milioni di dollari nel mondo da un budget di 17 e vinse un Oscar per la strepitosa colonna sonora di Jerry Goldsmth, con l'iconico brano "Ave Satani" candidato per la miglior canzone originale. All'originale fecero seguito due sequel cinematografici, La maledizione di Damien (1978) e Conflitto finale (1981) e un sequel prodotto per la tv, Omen IV - Presagio infernale del 1991. Nel 1995 un pilota televisivo di una serie tv mai realizzata intitolato "The Omen" andò in onda su Fox diretto da Jack Sholder; il pilota non correlato ai film precedenti seguiva un gruppo di persone impegnate nel rintracciare un'entità a cui sono tutti collegati in modo indipendente. Più di recente c'è stato il remake Omen - Il presagio (2006) diretto da John Moore e nel 2016 c'è stato un secondo tentativo di produrre una serie tv sequel dal titolo Damien cancellata dopo una sola stagione. Segnaliamo anche una divertente parodia, la commedia horror Little Evil di Netflix con Adam Scott ed Evangeline Lilly.