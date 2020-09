Stasera in tv: "Debt Collector" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 12 settembre 2020

Su Rete 4 la commedia d'azione con Scott Adkins e Louis Mandylor diretti dal regista di "Accident Man" e "Savage Dog".

Rete 4 stasera propone "Debt Collector", film d'azione del 2018 diretto da Jesse V. Johnson interpretato da Scott Adkins, Louis Mandylor, Vladimir Kulich, Selina Lo e Tony Todd.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Scott Adkins: French

Louis Mandylor: Sue

Vladimir Kulich: Tommy

Tony Todd: Barbosa

Selina Lo: Sandy

Alexa Bondar: Ragazza in bikini

Rachel Brann: Amanda

Kasmira Buchanan: Burlesque

Michael Paré: Mad Alex

Danice Cabanela: Jeanette

Katherine Castillo: Cameriera

Sean Crampton: Bill

Esteban Cueto: Manno





La trama

Un artista marziale di formazione classica (Scott Adkins) va a lavorare come esattore per la mafia. Il lavoro sembra abbastanza facile, fino a quando un "cliente" non lo trascina in una situazione più intricata di quanto ci si potrebbe aspettare.





Il nostro commento

Il nerboruto Scott Adkins affiancato da un divertito Louis Mandylor sono protagonisti di questo divertente action a tinte comedy che ha il pregio di non prendersi mai troppo sul serio. Il regista e stuntman Jesse V. Johnson torna a dirigere Scott Adkins, tra le loro collaborazioni i consigliati Accident Man e Triple Threat, e mette in scena un equilibrato mix di humour, azione e arti marziali ben supportato dalla fisicità di Adkins e dalla recitazione sorniona di Mandylor. In conclusione "Debt Collector" si può tranquillamente ascrivere tra i migliori titoli della prolifica filmografia di Adkins; consigliato ai fan dell'artista marziale e chi cerca un po' d'azione in salsa comedy.





Curiosità