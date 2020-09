Hubie Halloween: trailer italiano del film Netflix con Adam Sandler

Di Pietro Ferraro sabato 12 settembre 2020

Il 7 ottobre arriva su Netflix un nuovo film di Adam Sandler ambientato durante la notte di Halloween.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un trailer sottotitolato in italiano di Hubie Halloween, la nuova commedia Netflix con protagonista Adam Sandler nel ruolo di un eccentrico residente di Salem che durante la notte di Halloween si ritrova invischiato in un vero omicidio che dovrà risolvere.

La trama ufficiale:

Nonostante la totale devozione per la sua città natale e per i suoi memorabili festeggiamenti di Halloween, Hubie Dubois resta lo zimbello di Salem, Massachusetts. Ma quest'anno qualcosa di strano si nasconde nel buio della notte: tocca a Hubie salvare Halloween.

Hubie Halloween riunisce Sandler con Rob Schneider, Steve Buscemi e Julie Bowen, quest'ultima ha recitato con Sandler in Un tipo imprevedibile. Il resto del cast include Tim Meadows, Maya Rudolph, Ray Liotta, Michael Chiklis, June Squibb, Karan Brar, George Wallace, Paris Berelc, China Anne McClain e Shaquille O'Neal.

Steven Brill assiduo collaboratore di Sandler, i suoi crediti includono Little Nicky - Un diavolo a Manhattan, Mr. Deeds, Sandy Wexler e The Do-Over, dirige "Hubie Halloween" da una sceneggiatura di Tim Herlihy e Sandler, quest'ultimo è anche produttore con Allen Covert e Kevin Grady. Herlihy ha scritto Billy Madison, Prima o poi me lo sposo e Big Daddy tutti film con protagonista Sandler.

"Hubie Halloween" arriverà in esclusiva su Netflix il prossimo 7 ottobre.