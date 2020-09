Venezia 2020, I Am Greta: trailer del documentario su Greta Thunberg

Di Pietro Ferraro sabato 12 settembre 2020

E stato presentato alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia il documentario sull'attivista ambientalista svedese Greta Thunberg.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Hulu ha reso disponibile il trailer ufficiale di I Am Greta, un nuovo documentario presentato alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia che racconta la storia della giovane attivista ambientalista svedese Greta Thunberg.

Il documentario segue l'attivista adolescente nella sua crociata internazionale per convincere l'opinione pubblica ad ascoltare gli scienziati sui problemi ambientali del mondo. Inizia con il suo sciopero scolastico iniziato nel 2018, tutto da sola, e la segue in tutto il mondo nei prossimi due anni mentre diventa un'icona internazionale per il cambiamento climatico. Il documentario mostra anche quanto la figura di Greta sia controversa per una parte dell'opinione pubblica che non ama il piglio autoritario della ragazza capace di confrontarsi senza remore con i potenti della Terra.

La trama ufficiale:

La storia dell'adolescente svedese attivista per il clima Greta Thunberg è raccontata attraverso filmati avvincenti e mai visti prima in questo documentario intimista del regista svedese Nathan Grossman. A partire dal solitario sciopero scolastico fuori dal parlamento svedese per sensibilizzare il governo sul cambiamento climatico, Grossman segue Greta, una timida studentessa con la sindrome di Asperger, nella sua ascesa alla ribalta e nel suo galvanizzante impatto globale mentre scatena scioperi scolastici in tutto il mondo. Il film culmina con il suo straordinario viaggio in barca a vela attraverso l'Oceano Atlantico per parlare al Climate Action Summit delle Nazioni Unite a New York.

Il film è stato montato da Charlotte Landelius (Always Amber), Hanna Lejonqvist (Bergman 100: La vita, i segreti, il genio) e Magnus Svensson (Jimmie) e musicato dai compositori svedesi Jon Ekstrand (Child 44, Slaughterhouse Spacca) e Rebekka Karijord (Zero Silence, Five Star Existence).

"I Am Greta" è il primo lungometraggio dello svedese Nathan Grossman dopo aver lavorato come direttore della fotografia e montatore per alcuni documentari tra cui The Beautiful Game. Hulu ha programmato il documentario in streaming a partire dal 13 novembre.

Fonte: Indiewire