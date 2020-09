Console Wars: trailer del documentario su Nintendo vs Sega prodotto Seth Rogen

Di Pietro Ferraro lunedì 14 settembre 2020

La battaglia che negli anni '90 ha segnato una generazione narrata in un documentario basato sul libro di Jonah Tulis e Blake J. Harris.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un trailer di Console Wars, un nuovo documentario che racconta la rivalità negli anni '90 tra i possessori di console Nintendo e Sega, un'accesa disputa che rievoca, fatte le dovute differenze, quella che imperversò negli anni '80 tra possessori di ZX Spectrum e Commodore 64.

La trama ufficiale:

Prodotto da Seth Rogen e Evan Goldberg, il documentario descrive in dettaglio la faida sviluppatasi tra Nintendo e Sega all'inizio degli anni '90, quando Nintendo aveva il monopolio virtuale dell'industria dei videogiochi. Sega, d'altra parte, era solo una vacillante compagnia di sale giochi con grandi aspirazioni e personalità ancor più grandi. Ma tutto sarebbe cambiato con l'arrivo di Tom Kalinske, un uomo che non sapeva nulla di videogiochi e tutto ciò che riguarda combattere battaglie perse in partenza. Le sue tattiche non convenzionali, combinate con il sangue, il sudore e le idee audaci dei suoi dipendenti ribelli, hanno trasformato Sega e alla fine hanno portato ad uno spietato confronto tra Davide e Golia con la rivale Nintendo. La battaglia fu feroce, implacabile e altamente redditizia, e alla fine scatenò una guerra aziendale globale che sarebbe stata combattuta su diversi fronti: dai salotti e cortili delle scuole alle sale del consiglio e al Congresso. È stato un conflitto irripetibile e senza esclusione di colpi che ha messo fratello contro fratello, bambino contro adulto, Sonic contro Mario e gli Stati Uniti contro il Giappone.

Basato sull'omonimo libro di Jonah Tulis e Blake J. Harris, che sono anche co-registi del film, "Console Wars" presenta interviste individuali con praticamente tutti i principali attori nella battaglia tra le due società e racconta di come Tom Kalinske riuscì a trasformare una piccola azienda, in un mostro sacro del mercato mondiale dei videogiochi. Il documentario debutta su CBS All Access il 23 settembre.

Fonte: Collider