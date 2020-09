Save Yourselves!: trailer della commedia romantica con invasione aliena

Di Pietro Ferraro lunedì 14 settembre 2020

John Reynolds e Sunita Mani protagonisti per una spassosa "romcom" con invasione aliena.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili un trailer ufficiale e una locandina di Save Yourself!, un intrigante mix di commedia sulle relazioni sentimentali inscenata sullo sfondo di un'invasione aliena.

Il film presentato in anteprima al Sundance Film Festival all'inizio di quest'anno, segue una giovane coppia di Brooklyn che fugge dal tran tran quotidiano scandito da internet e cellulari per recarsi in una casa isolata nella natura con l'intenzione di ritrovarsi come coppia, inconsapevoli che nel frattempo la Terra è sotto attacco da parte di alieni invasori.

La trama ufficiale:

Jack (John Reynolds) e Su (Sunita Mani) sono una coppia di Brooklyn che, come molti dei loro amici, si trova a dipendere dalla tecnologia e non è in grado di abbassare i cellulari in qualsiasi momento. Temendo che il loro insensato isolarsi possa influire sulla loro realzione, colgono l'occasione di recarsi in una casa isolata nei boschi, giurando di staccare la spina dal mondo esterno per una settimana. Al riparo da messaggi e notifiche push, sono beatamente inconsapevoli che il pianeta è sotto attacco. Con lo svolgersi di strani eventi, la coppia deve trovare una via per tornare alla civiltà o a ciò che ne resta.

Oltre a Sunita Mani (Glow) e John Reynolds (Stranger Things), il cast del film include anche Ben Sinclair (40 sono i nuovi 20), John Early (E poi c'è Katherine), Jo Firestone (Vanilla), Gary Richardson (Don't Think Twice), Johanna Day (The Post), Zenobia Shroff (The Big Sick), Amy Sedaris (The Mandalorian) e Stephen Koepfer (Gotham).

"Save Yourselves!" scritto e diretto in tandem dai registi Alex Huston Fischer ed Eleanor Wilson, al loro debutto alla regia, uscirà negli Stati Uniti nei cinema e in VOD il prossimo 6 ottobre.