Nuevo Orden: trailer del dramma distopico messicano premiato a Venezia

Di Pietro Ferraro domenica 13 settembre 2020

Un dramma distopico per il regista messicano Michel Franco premiato al Festival di Venezia con il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Dopo aver entusiasmato il pubblico e gli addetti ai lavori del Festival e aver ottenuto il Leoncino d’Oro di Agis Scuola, il dramma distopico messicano Nuevo Orden (New Order) si è aggiudicato uno dei più importanti premi ufficiali della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria per la selezione ufficiale assegnato al regista e sceneggiatore del film Michel Franco, pluripremiato cineasta di Después de Lucía, Chronic e Las hijas de Abril e vincitore del Leone D’Oro nel 2015 in veste di produttore di Desde allá di Lorenzo Vigas.

Nuevo Orden propone una visione distopica del Messico, che tuttavia si discosta solo leggermente dalla realtà. La disparità sociale ed economica è attualmente sempre più diffusa e insostenibile. Non è la prima volta che un simile scenario si presenta nel Paese e i governi corrotti hanno sempre risposto con violenza dittatoriale a qualsiasi forma di protesta. Questo film vuole essere un monito: se la diseguaglianza non viene risolta civilmente e se le voci del dissenso vengono messe a tacere, ne deriva il caos. Michel Franco - Regista

Un matrimonio dell'alta società viene interrotto dall'arrivo di ospiti sgraditi, in quello che Alberto Barbera, direttore del Festival del Cinema di Venezia, ha definito "il film più ambizioso e cupo di Franco".

La trama ufficiale:

Uno sfarzoso matrimonio dell’alta società viene mandato a monte da una rivolta inaspettata, scaturita dal confitto sociale che dà il via a un violento colpo di stato. Attraverso gli occhi della solidale giovane sposa e dei domestici che lavorano per e contro la sua abbiente famiglia, Nuevo Orden descrive a rotta di collo la caduta di un sistema politico e la nascita di uno ancora più angosciante, con ripercussioni imprevedibili e dolorosissime per tutte le parti coinvolte.

Il film è interpretato da Naian González Norvind, Diego Boneta, Mónica del Carmen, Fernando Cuautle, Darío Yazbek, Roberto Medina, Patricia Bernal, Lisa Owen, Enrique Singer, Eligio Meléndez e Gustavo Sánchez Parra.

Il commento di Andrea Romeo, Founder e General Manager di I Wonder Pictures che distribuirà "Nuevo Orden" prossimamente in sala: “I Wonder Pictures ama da sempre gli autori capaci di prendersi dei rischi e raccontare la nostra contemporaneità facendo cinema. Crediamo che Nuevo Orden, oltre che magistrale cinematograficamente, sia un film utile e urgente e saremo felici di portarlo in sala e far conoscere per la prima volta questo regista al pubblico italiano.”