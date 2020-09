The Prom: poster e uscita del musical Netflix con Meryl Steep e Nicole Kidman

Di Pietro Ferraro lunedì 14 settembre 2020

Il musical di Boradway "The Prom" approda su Netflix a dicembre con un adattamento diretto dal regista di "Mangia prega ama".

Netflix ha pubblicato via Twitter un primo poster di The Prom, Il musical basato sull'omonimo spettacolo di Broadway diretto da Ryan Murphy e basato su testi di Chad Beguelin, libretto di Bob Martin e Beguelin, da un'idea originale di Jack Viertel.

Nicole Kidman nel film interpreterà Angie Dickinson, corista da una vita che ha appena lasciato il suo lavoro di 20 anni nel musical Chicago dopo che i produttori hanno rifiutato di farle interpretare il ruolo di Roxie Hart. Nella vita reale Kidman ha rifiutato la parte di Roxie Hart nel film "Chicago" del 2002.

"The Prom" segue una giovane ragazza dell'Indiana, che desidera portare la sua ragazza al ballo di fine anno del liceo, ma è bandita dal farlo a causa della natura conservatrice della sua città. Di conseguenza, riceve aiuto da un colorato gruppo di star del teatro che visitano la sua città per aiutarla a risolvere il suo problema.

Il cast di The Prom include Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman, Keegan Michael-Key, Andrew Rannells, Ariana DeBose, Kerry Washington e l'eordiente Jo Ellen Pellman, Kevin Chamberlin, Nico Greetham, Logan Riley, Nathaniel J. Potvin, Dominique Kelley, Sebastian Vale, Jose Velazquez e Sofia Deler.

Ryan Murphy che ha diretto i film Correndo con le forbici in mano e l'adattamento Mangia prega ama è un collaboratore assiduo di Netflix; Murphy e il colosso streaming hanno collaborato anche per la miniserie tv Hollywood e le serie tv The Politician, che è in attesa di una via libera per una terza stagione e l'imminente serie tv Ratched che vede Sarah Paulson nei panni della famigerata infermiera di Qualcuno volò sul nido del cuculo, l'uscita su Netflix è fissata al 18 settembre. Inoltre Murphy ha prodotto The Boys in the Band altro adattamento di un musical di Broadway in arrivo su Netflix il 30 settembre.

"The Prom" debutterà in esclusiva su Netflix l'11 dicembre.