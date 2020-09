Wolfwalkers: trailer del nuovo film animato dal regista di "La canzone del mare"

Di Pietro Ferraro lunedì 14 settembre 2020

Il regista Tom Moore torna con un suggestivo racconti ambientato in Irlanda in un 'epoca di superstizione e magia in cui i lupi sono considerati demoni.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Apple ha reso disponibile un teaser trailer ufficiale di Wolfwalkers, un nuovo film d'animazione dall'acclamato regista e animatore irlandese Tomm Moore (La canzone del mare) co-diretto con il concept artist Ross Stewart (Paranorman).

In un'epoca in cui i lupi sono visti come demoni, l'amicizia tra una giovane apprendista cacciatrice arrivata in Irlanda per spazzare via l'ultimo branco, e una selvaggia ragazza nativa, porterà la futura cacciatrice a scoprire la realtà dietro al mondo dei Wolfwalker che lei e suo padre sono intenzionati a distruggere.

La trama ufficiale:

In un periodo di superstizione e magia, una giovane apprendista cacciatrice, Robyn Goodfellowe, viaggia in Irlanda con suo padre per spazzare via l'ultimo branco di lupi. Mentre esplora le terre proibite fuori dalle mura della città, Robyn fa amicizia con una ragazza dallo spirito libero, Mebh, un membro di una misteriosa tribù che si dice abbia la capacità di trasformarsi in lupi di notte. Mentre cercano la madre scomparsa di Mebh, Robyn scopre un segreto che la trascina ulteriormente nel mondo incantato dei Wolfwalker e rischia di trasformarsi proprio nella cosa che suo padre ha il compito di distruggere.

Il cast vocale include Honor Kneafsey, Eva Whitaker, Sean Bean, Simon McBurney, Tommy Tiernan, Jon Kenny, John Morton, Maria Doyle Kennedy, Eva Whittaker, Oliver McGrath, Niamh Moyles, Nora Twomey e Paul Young.

Tomm Moore e Ross Stewart dirigono "Wolfwalkers" da una sceneggiatura scritta da Will Collins. Il film prodotto da Cartoon Saloon e Melusine Productions farà il suo debutto nei cinema americani e in streaming su Apple TV + alla fine del 2020.

Fonte: Screenrant