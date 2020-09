Wonder Woman 1984: l'uscita slitta fino a Natale 2020

Di Pietro Ferraro lunedì 14 settembre 2020

Slitta ancora la data di uscita di "Wonder Woman 2" causa della pandemia di Covid-19.

Warner Bros. ha annunciato una nuova data di uscita per Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins che è stato posticipato dal 2 ottobre al 25 dicembre.

Il motivo per cui "Wonder Woman 1984" è stato nuovamente rinviato è a causa dell'incertezza causata dalla pandemia di coronavirus, al momento solo il 30% delle sale cinematografiche statunitensi sono operative con piazze cruciali come Los Angeles, New York, Miami e San Francisco ancora in lockdown.

Patty Jenkins è una regista eccezionale e con Wonder Woman 1984 ha realizzato un film incredibilmente dinamico che gli spettatori di tutte le età in tutto il mondo adoreranno. Siamo molto orgogliosi del film e non vediamo l'ora di portarlo al pubblico per le festività . Toby Emmerich - Presidente del gruppo Warner Bros. Pictures

Un rapido salto negli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, in cui vedremo la prode amazzone di Themyscira affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e Cheetah. Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, "Wonder Woman 1984" è il seguito del film campione d’incassi sulla supereroina DC, "Wonder Woman" del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.