The Batman: nuovo poster del reboot con Robert Pattinson

Di Pietro Ferraro lunedì 14 settembre 2020

The Batman è in attesa di poter riprendere le riprese dopo lo stop causa Covid-19.

Disponibile un nuovo poster ufficiale DC Entertainment dedicato al reboot The Batman di Matt Reeves che ritrae Robert Pattinson nei panni del nuovo Cavaliere Oscuro.

Reeves ha rivelato di aver scelto Pattinson come suo protagonista grazie alle interpretazioni dell'attore in Città perduta del 2016 e Good Time del 2017. Cresciuto a Londra, nel Regno Unito, Pattinson ha guardato i film di Tim Burton su Batman e li ha adorati: "Batman era davvero l'unico supereroe con cui avevo qualche legame quando ero piccolo, ero un po' ossessionato sin da bambino".

Dopo un promettente primo trailer che ha svelato il nuovo Batman in stile noir di Reeves, che metterà in risalto il lato da detective del Crociato Incappucciato. Reeves ha dichiarato che il suo film racconterà una storia profonda e di stampo psicologico che si concentrerà sulla relazione tra il Bruce Wayne di Pattinson e l'Alfred Pennyworth interpretato da Andy Serkis. La trama sarà ambientata durante il "secondo anno" di attività di Bruce Wayne nei panni di un vigilante mascherato ancora profondamente combattuto e in lotta con il suo trauma. Nel corso di questo anno ci saranno una serie di omicidi e crimini che mostreranno a Batman il ventre oscuro di Gotham City.

L'idea è che siamo nell'Anno Due. È l'esperimento di Gotham, è un esperimento criminale...sta cercando di capire cosa può fare per cambiare finalmente questo posto. Nella nostra storia è in quella modalità in cui quando lo incontri noti che sta registrando quello che sta facendo...è allora che iniziano a verificarsi gli omicidi e poi gli omicidi iniziano a descrivere una sorta di storia di Gotham in un modo che non fa che rafforzare ciò che lui pensa. Così porta alla luce un intero nuovo mondo di corruzione che è andato ben oltre l'immaginazione.

Il film è interpretato anche da Zoe Kravitz (Catwoman), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Paul Dano (Edward Nashton / L'enigmista), Jayme Lawson (Bella Reál), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), John Turturro (Carmine Falcone), Peter Sarsgaard (Gil Colson). Anche Gil Perez-Abraham (Orange is the New Black) e i gemelli Charlie Carver e Max Carver (Teen Wolf) sono a bordo in ruoli sconosciuti. "The Batman" uscirà nei cinema il 1 ° ottobre 2021.