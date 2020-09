Greenland: trailer italiano del disaster-movie con Gerard Butler (Al cinema dal 1° ottobre)

Di Pietro Ferraro lunedì 14 settembre 2020

Una meteora minaccia l'esistenza del genere umano in un nuovo film catastrofico, dai produttori di "John Wick", in arrivo nei cinema italiani dal 1° ottobre.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Lucky Red ha reso disponibili un trailer italiano e una locandina di Greenland, il film catastrofico in uscita nei cinema italiani il 1° ottobre. Dopo il successo Attacco al potere 3, Gerard Butler e il regista Ric Roman Waugh tornano a collaborare per un disaster-movie che arriva dai produttori di John Wick, che miscela il Deep Impact con Morgan Freeman con il 2012 di Roland Emmerich.Per l'umanità sta per scoccare l'ultima ora a causa di un cataclisma naturale, Gerard Butler veste i panni di un uomo che, se salvare il mondo è ormai diventato impossibile, tenterà il tutto per tutto per salvare la sua famiglia.

La trama ufficiale:

La minaccia di una cometa distruttrice si abbatte contro l’umanità e John (Gerard Butler), insieme all’ex moglie Allison (Morena Baccarin) e al giovane figlio Nathan,​compiranno un viaggio impossibile e pieno di insidie nel tentativo di mettersi in salvo. Mentre diverse città in tutto il mondo sono rase al suolo dai frammenti della cometa, il conto alla rovescia per l’apocalisse globale si avvicina allo zero, la loro ultima possibilità è un volo disperato verso un possibile rifugio sicuro.

Il cast è completato da Scott Glenn, Andrew Bachelor, David Denman, Brandon Quinn, Claire Bronson, Joshua Mikel, Gary Weeks, Madison Johnson, Hayes Mercure, Rick Pasqualone e Mike Gassaway.

Il regista Ric Roman Waugh è un ex coordinatore di stunt passato dietro la macchina da presa dove ha diretto Felon - Il colpevole con Val Kilmer, Snitch - L'infiltrato con The Rock, La fratellanza con Nikolaj Coster-Waldau e Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen con protagonista Butler.

Ric Roman Waugh dirige "Greenland" da una sceneggiatura di Chris Sparling (Buried - Sepolto, La foresta dei sogni). Il film è prodotto da Gerard Butler, Basil Iwanyk, Sébastien Raybaud e Alan Siegel.