The Kane Chronicles: Netflix sta lavorando ad una trilogia di film

Di Pietro Ferraro martedì 15 settembre 2020

Dopo "Percy Jackson" un'altra saga dello scrittore Rick Riordan viene adattata per lo schermo.

Lo scrittore Rick Riordan, noto per la saga Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, ha annunciato a fan e lettori che Netflix sta ufficialmente lavorando ad un adattamento cinematografico di The Kane Chronicles, la sua trilogia ispirata alla mitologia egizia.

"The Kane Chronicles" è una trilogia di libri di avventura e di narrativa mitologica egiziana ambientati nello stesso universo degli altri franchise di Riordan, Camp Half-Blood Chronicles e Magnus Chase e gli Dei di Asgard. I romanzi sono narrati alternativamente in prima persona dai due protagonisti, i fratelli Carter e Sadie Kane. I fratelli sono potenti maghi discendenti dai due faraoni Narmer e Ramses il Grande. I due ragazzi e i loro amici sono costretti a lottare con divinità e dee egiziane che ancora interagiscono con il mondo moderno. La trilogia è composta da tre libri: "La piramide rossa", "Il trono di fuoco" e "L'ombra del serpente".

La trama del romanzo "La piramide rossa" (via Amazon.it):

Dalla morte della madre, Carter è costretto a seguire in giro per il mondo il padre Julius, egittologo, e a vivere separato dalla sorella Sadie. Ai Kane sono concessi solo due giorni all'anno da trascorrere insieme, e durante uno di questi Julius decide di portare i figli al British Museum. Ma qualcosa va storto. Julius evoca una misteriosa figura. Un attimo dopo c'è una violenta esplosione e l'uomo scompare. Carter e Sadie si trovano ad affrontare una verità inattesa e sconvolgente: gli dei dell'Antico Egitto si stanno svegliando e il peggiore di tutti, Set, ha in mente uno spaventoso progetto di caos e distruzione a livello planetario. Per salvare il padre, i due fratelli cominciano un frenetico viaggio tra Londra, il Cairo, Parigi e gli Stati Uniti, un viaggio che li porterà vicini alla verità sulla loro famiglia e sui suoi legami con la Casa della Vita, una società segreta che risale al tempo dei faraoni. Sempre più increduli, sempre più coinvolti, sempre più in pericolo, scopriranno che spesso l'apparenza inganna...

Riordan ha annunciato la serie di film Netflix "Kane Chronicles" sul suo sito web e su Twitter, dove ha rivelato di essere in trattative per il progetto da quasi un anno.

Ehi, ragazzi! Un annuncio entusiasmante pubblicato sui social media riguardo a Kane Chronicles: stiamo sviluppando la serie in lungometraggi su Netflix! Abbiamo lavorato a questo accordo dallo scorso ottobre, più o meno nello stesso periodo in cui abbiamo iniziato a lavorare su Percy, e sono così felice di poterlo annunciare ora! È tutto quello che posso dire per il momento, ma rimanete sintonizzati. Cercherò di rispondere ad alcune domande durante gli eventi del tour per La Torre di Nerone.

Some news from Rick! More on the blog: https://t.co/Fw3XCfqtnB pic.twitter.com/dqvnI8VPRD

— Rick Riordan (@rickriordan) September 12, 2020

Fonte: Variety / Rick Riordan