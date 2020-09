Stray Dogs: Paramount Animation e Gary Dauberman adatteranno il fumetto horror

Di Pietro Ferraro martedì 15 settembre 2020

"Il silenzio degli innocenti! incontra "Lilli e il vagabondo" nel nuovo fumetto horror di Image Comics che arriverà al cinema in un film d'animazione.

Stray Dogs, il fumetto horror di prossima uscita pubblicato da Image Comics, sarà adattato per il grande schermo. Il sito THR riporta che Paramount Animation e il produttore Gary Dauberman hanno acquisito i diritti del fumetto di Tony Fleecs e Trish Forstner descritto come "Il silenzio degli innocenti incontra Lilli e il vagabondo".

Secondo THR, Dauberman produrrà l'adattamento con la sua società di produzione Coin Operated, con Mark Perez (Game Night - Indovina chi muore stasera?, Herbie - Il super maggiolino) a bordo per scrivere la sceneggiatura.

"Stray Dogs" è una creazione originale dello scrittore di fumetti Tony Fleecs (In My Lifetime, Jeff Steinberg: Champion of Earth) e dell'illustratrice Trish Forstner, che si sono incontrati mentre lavoravano alla serie a fumetti "My Little Pony: Friendship Is Magic" di IDW Publishing.

I prossimi lungometraggi di Paramount Animation includono il film con mostri westlers Rumble (29 gennaio 2021) e Luck, primo film originale di Skydance Animation (2022). Lo studio sta anche lavorando a nuovi lungometraggi di PAW Patrol (agosto 2021), My Little Pony (settembre 2021) e Clifford the Big Red Dog (novembre 2021). Inoltre è stato confermato lo sviluppo di un sequel per il live-action Sonic - Il Film in arrivo nel 2022 e lo studio ha recentemente reclutato Henry Golding e Brandon Soo per il cast vocale di The Tiger's Apprentice (2023).

Molto di ciò che fa funzionare l'horror è prendere qualcosa di innocente e trasformarlo in qualcosa di spaventoso. Come una bambola in Annabelle. O un clown in It. Ed è quello che vogliamo fare in Stray Dogs: prendere l'animazione e trasformarla in qualcosa di terrificante usandola per esplorare una storia davvero oscura. Per me, il progetto combina molto delle mie passioni: animazione, horror e, beh, cani. Gary Dauberman

Dauberman è un nome noto per gli appassionati del genere horror, ha scritto la trilogia spin-off di Annabelle di cui ha anche diretto Annabelle 3, il film horror in due parti IT, ha sviluppato la serie tv Swamp Thing e scritto il film horror The Cabin House. Inoltre Dauberman è collegato al film horror Are You Afraid of the Dark? basato sull'omonima serie tv di Nickelodeon ed è stato anche reclutato per scrivere e dirigere il prossimo adattamento cinematografico del racconto Le notti di Salem (Salem's Lot) di Stephen King.