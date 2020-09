No Time To Die: nuovo trailer internazionale e featurette in italiano su "Safin"

Di Pietro Ferraro martedì 15 settembre 2020

L'ultimo film di James Bond con protagonista Daniel Craig arriva nei cinema il 12 novembre.

Universal Pictures ha reso disponibile una nuova featurette sottotitolata in italiano di No Time To Die, clip che introduce il nuovo villain Safin interpretato da Rami Malek. Insieme alla featurette vi proponiamo anche un nuovo trailer internazionale realizzato per il mercato thailandese che riassume l'era moderna di 007 legata ai film con Daniel Graig.

Malek parlando in modo scherzoso del suo Safin ha detto che il personaggio opera in una malvagità basata sulla tecnologia e non ha un'ideologia guida concreta, e questo lo rende una vera minaccia alla sicurezza globale. Nella featurette Malek dice: "Quello che volevo veramente era rendere Safin inquietante per il fatto di considerarsi un eroe....Safin è un avversario temibile e James Bond deve fare i conti con questo."

In "No Time To Die, Bond" si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

Il film in uscita è il quinto lungometraggio di Craig nei panni di Bond e arriva 14 anni dopo che l'attore ha fatto il suo debutto come 007 in Casinò Royale del 2006. Originariamente destinato ad uscire nei cinema ad aprile, "No Time to Die" è stata una delle numerose uscite cinematografiche di punta slittate a causa della pandemia di coronavirus, con l'uscita nelle sale italiane attualmente fissatata al 12 novembre.

