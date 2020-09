Ant-Man 3: nel cast Jonathan Majors della serie tv "Lovecraft Country"

Di Pietro Ferraro martedì 15 settembre 2020

Il cast di "Ant-Man 3" segna una new-entry che pare interpreterà l'antagonista principale.

Jonathan Majors si è unito al cast di Ant-Man 3 della Marvel e, secondo il sito Deadline, sembra che l'attore, volto noto della recente serie tv horror Lovecraft Country, interpreterà il ​​villain "Kang il Conquistatore".

Deadline aggiunge che la Marvel starebbe creando una nuova versione del personaggio così da renderlo compatibile con l'UCM ed utilizzarlo, oltre che come antagonista principale del terzo film di Ant-Man, anche nelle future fasi dell'universo condiviso.

Nei fumetti Kang il Conquistatore (vero nome è Nathaniel Richards), personaggio creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1964, è un supercriminale che interagisce con gli Avengers e i Fantastici Quattro. Proveniente da un XXX° secolo alternativo, Kang ha utilizzato la sua capacità di viaggiare nel tempo per modificare la storia, creando varie copie temporali di se stesso. Tutte le diverse identità di Kang come Immortus, Rama-Tut e molti altri, si sono frammentate e sono diventate esseri indipendenti, infatti non è insolito per una storia di Kang vedere due versioni del viaggiatore del tempo che si scontrano. Discendente di Reed Richards, Kang è un genio senza precedenti ed è anche un tattico estremamente abile. È stato in grado di conquistare l'intero 30° secolo e di estendere la sua conquista nel tempo in una dimensione nota come Limbo, qualcosa di analogo al Regno Quantico dell'UCM.

"Ant-Man 3" vede il ritorno alla regia di Peyton Reed e naturalmente della coppia Paul Rudd ed Evangeline Lilly che riprenderanno rispettivamente il ruolo di Scott Lang aka Ant-Man e di Hope van Dyne aka Wasp.

Jeff Loveness (Rick and Morty) ha scritto la sceneggiatura di "Ant-Man 3", che sarà ancora una volta prodotto dal boss della Marvel Kevin Feige, purtroppo non ci sono dettagli sulla trama.

Jonathan Majors oltre al ruolo di Atticus Freeman nella serie tv "Lovecraft Country" è apparso nel dramma con invasione aliena Captive State, nel dramma indipendente The Last Black Man in San Francisco e più recentemente ha recitato nel film Netflix Da 5 Bloods - Come fratelli di Spike Lee e reciterà al fianco di Idris Elba nel western The Harder They Fall prodotto da Jay-Z. Altri progetti di Majors includono il dramma sulla boxe Jungleland con Charlie Hunnam e Jack O'Connell e sarà anche un pilota di caccia nel dramma Devotion di J.D. Dillard.