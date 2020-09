Love and Monsters: trailer del film con Dylan O’Brien e un'apocalisse di mostri

Di Pietro Ferraro mercoledì 16 settembre 2020

Uno scenario post-apocalittico con mostri per il nuovo film del protagonista della trilogia di "Maze Runner".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Paramount ha reso disponibile un primo trailer ufficiale del film Love and Monsters (precedentemente noto come "Monster Problems"). Il film è ambientato all'indomani di un'apocalisse di mostri e segue Joel, un ragazzo interpretato da Dylan O’Brien che insieme al resto dell'umanità vive sottoterra per scampare ai mostri che infestano la superficie; ma una volta che Joel scopre dove si trova la sua ex ragazza decide di abbandonare la sua comunità per raggiungerla, avventurandosi in superficie nonostante il pericolo.

La trama ufficiale:

Sette anni dopo un'apocalisse di mostri, Joel Dawson (Dylan O'Brien), insieme al resto dell'umanità, vive sottoterra da quando creature giganti hanno preso il controllo della terra. Dopo essersi riconnesso via radio con la sua fidanzata del liceo Aimee (Jessica Henwick), che ora è a 80 miglia di distanza in una colonia costiera, Joel ricomincia a innamorarsi di lei. Quando Joel si rende conto che non c'è più niente per lui sottoterra, decide contro ogni logica di avventurarsi fuori in cerca di Aimee, nonostante tutti i mostri pericolosi che si trovano sulla sua strada.

Il cast del film è completato da Michael Rooker, Ariana Greenblatt, Ellen Hollman, Melanie Zanetti, Larry Cedar, Damien Garvey, Tandi Wright, Amali Golden, Tasneem Roc, Dan Ewing, Miriama Smith, Te Kohe Tuhaka e Donnie Baxter.

Michael Matthews (Five Fingers for Marseilles), dirige "Love and Monsters" da una sua sceneggiatura scritta con Matthew Robinson (Dora e la città perduta, Monster Trucks), basata su una storia di Brian Duffield (La Babysitter, Underwater, Insurgent). Paramount Pictures distribuirà "Love and Monsters" negli Stati Uniti direttamente in VOD a partire dal 16 ottobre.

Fonte: Collider