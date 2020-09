Hail to the Deadites: trailer del documentario sui fan di Evil Dead

Di Pietro Ferraro mercoledì 16 settembre 2020

Un nuovo documentario esplora la comunità dei fan della trilogia horror "La Casa" di Sam Raimi.

DiggerFilms ha reso disponibili un trailer e una locandina per il documentario Hail to the Deadites di Steve Villeneuve, che si concentra sui fan dei film Evil Dead di Sam Raimi sulla scia di altri documentari similari, vedi FredHeads che raccontava la comunità hardcore di fan di Freddy Krueger.

Il franchise horror di Raimi ha debuttato nel 1981 con Evil Dead uscito in Italia con il titolo La Casa, a cui hanno fatto seguito il remake/sequel La Casa 2 aka Evil Dead II e L'armata delle tenebre che ha concluso la trilogia. Nel 2015 il franchise è tornato nella serie tv Ash vs. Evil Dead che ha regalato ai fan di lunga data una nuova folle, grottesca e sanguinosa cavalcata tra demoni, possessioni e un'apocalisse imminente. La serie ha riscosso un grande successo sia tra fan dei film originali sia da parte della critica, purtroppo dopo tre stagioni e soli 30 episodi la serie è stata cancellata, con un amareggiato Bruce Campbell che dopo la cancellazione ha annunciato il suo ritiro definitivo dal ruolo di Ash.

La trama ufficiale:

Ispirato al seguito di culto del classico horror del 1981, "Hail to the Deadites" è un documentario sui fan del franchise di Evil Dead. Attraverso interviste con il cast, la troupe, i collezionisti, i fan, i mostri e gli smanettoni, "Hail to the Deadites" cerca di illuminare i confini più oscuri della popolarità immortale e in continua crescita del franchise di Evil Dead, una popolarità che ha generato quattro film, una serie tv, fumetti, action figures e ha superato anche i sogni più sfrenati del suo creatore. "Hail to the Deadites" punta i riflettori sui fan che hanno coltivato e diffuso questa fantastica infezione della cultura pop! Celebra coloro che hanno celebrato i film di Evil Dead!

Oltre all'incontro con i fan di tutto il mondo, il documentario di 80 minuti presenta interviste al cast del franchise di "Evil Dead" membri come Bruce Campbell, Ted Raimi, Betsy Baker, Theresa Tilly, Ellen Sandweiss, Richard DeManincor, Tom Sullivan, Dan Hicks, Kassie Wesley DePaiva, Sarah Berry, Rick Domeier e Bill Moseley.

"Hail to the Deadites" è diretto dal montatore e regista Steve Villeneuve i cui crediti includono il documentario Under the Scares e l'horror indipendente Stories of a Gravedigger. Il film è stato presentato in anteprima ai festival Fantasia e FrightFest e al momento è sprovvisto di una data di uscita ufficiale.