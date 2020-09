Qualcuno salvi il Natale 2: spot e data di uscita del sequel Netflix

Di Pietro Ferraro mercoledì 16 settembre 2020

"Qualcuno salvi il Natale 2" con Kurt Russell e Goldie Hawn debutta su Netflix il 25 novembre.

Netflix ha pubblicato su Twitter uno spot tv promozionale di Qualcuno salvi il Natale 2 aka The Christmas Chronicles 2, che vede Kurt Russell di nuovo nei panni di Santa Claus / Babbo Natale e Goldie Hawn in quelli della Signora Claus.

La trama del sequel, diretto nientemeno che da Chris Columbus, regista dei primi due film della saga di Harry Potter e del classico natalizio Mamma ho perso l'aereo (e relativo sequel), segue Kate Pierce (Darby Camp), che ora è un'adolescente cinica, che torna inaspettatamente a fare squadra con Babbo Natale quando un misterioso e magico piantagrane di nome Belsnickel minaccia di distruggere il Natale per sempre.

Goldie Hawn e Kurt Russell si sono incontrati per la prima volta nel 1966 e fanno coppia dal 1983. La coppia ha recitato insieme in Una coppia alla deriva del 1987. Il cast di "Qualcuno salvi il Natale 2" include anche Kimberly Williams Paisley nei panni di Claire, Judah Lewis nei panni di Teddy e nuove aggiunte al cast: Julian Dennison nei panni di Belsnickel, Jahzir Bruno nei panni di Jack e Tyrese Gibson a bordo in un ruolo non rivelato.

Chris Columbus è anche coautore della sceneggiatura con Matt Lieberman, quest'ultimo ha scritto l'originale Qualcuno salvi il Natale, la comemdia d'azione Free Guy - Eroe per gioco con Ryan Reynolds, la commedia per famiglie Non si scherza col fuoco con John Cena e il film Rumble con mostri campioni di wrestling. Lieberman sta anche lavorando al remake di Corto Circuito e al sequel Chi ha incastrato Roger Rabbit 2.

"Qualcuno salvi il Natale 2" arriverà su Netflix il 25 novembre.