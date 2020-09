The Nest: nuovo trailer del dramma con Jude Law e Carrie Coon

Di Pietro Ferraro mercoledì 16 settembre 2020

Una coppia deve affrontare le verità indesiderate che giacciono sotto la superficie del loro matrimonio nel nuovo film del regista di "La fuga di Martha".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un nuovo trailer di The Nest, un dramma indipendente che segna il ritorno dietro la macchina da presa dell'acclamato regista americano Sean Durkin a nove anni dall'esordio La fuga di Martha (Martha Marcy May Marlene). Il film è interpretato da Jude Law e Carrie Coon come una coppia sposata alle prese con segreti e tensioni.

La trama ufficiale:

Rory (Jude Law), un ambizioso imprenditore ed ex broker finanziario, persuade sua moglie americana, Allison (Carrie Coon), e i loro figli a lasciare le comodità dell'America suburbana e tornare nella sua natia Inghilterra durante gli anni '80. Cogliendo un'opportunità, Rory si riunisce alla sua ex azienda commerciale e affitta un maniero di campagna secolare, con un terreno per i cavalli di Allison e piani per costruire una stalla. Presto la promessa di un nuovo inizio redditizio inizia a scemare e la coppia deve affrontare le verità indesiderate che giacciono sotto la superficie del loro matrimonio.

ll cast è completato da Charlie Shotwell, Oona Roche, Adeel Akhtar, Michael Culkin, Anne Reid, Tattiawna Jones, James Nelson-Joyce, Abby Stretch, Andrei Alen, Polly Allen, Bernardo Santos, Kaisa Hammarlund e Michel Alexandre Gonzalez.

"The Nest" prodotto da Rose Garnett, Ed Guiney, Amy Jackson, Andrew Lowe, Christina Piovesan e Derrin Schlesinger debutterà negli Stati Uniti in alcune sale il 18 settembre.