Madonna dirigerà il suo biopic per Universal

Di Pietro Ferraro mercoledì 16 settembre 2020

Universal porterà sul grande schermo vita e carriera dell'icona pop Madonna.

Madonna dirigerà e produrrà il biopic che Universal sta sviluppando per raccontare vita e carriera dell'icona pop. Il sito Variety riporta che Madonna sta attualmente lavorando alla sceneggiatura del biopic ancora senza titolo con la scrittrice premio Oscar Diablo Cody (Juno).

Questo nuovo film arriva dopo Blonde Ambition, la sceneggiatura di Elyse Hollander acquisita da Universal e poi cassata dalla stessa Madonna; la cantante, regista e attrice pensa che solo lei sia in grado di raccontare la sua vita e lo studio sembra appoggiarla al cento per cento dopo aver accantonato definitivamente il progetto "Blonde Ambition".

Universal spera che un film su Madonna possa bissare successi recenti come Bohemian Rhapsody e Rocketman. Madonna produrrà il biopic insieme ad Amy Pascal, produttrice del dramma The Post, dei nuovi film di Spider-Man e degli spin-off di Venom. Pascal produrrà tramite la sua società di produzione Pascal Pictures con Sara Zambreno e Guy Oseary che saranno i produttori esecutivi. I dirigenti della Universal Erik Baiers e Lexi Barta supervisioneranno il progetto per conto dello studio.

"Voglio trasmettere l'incredibile viaggio che la vita mi ha posto davanti come artista, musicista, ballerina - un essere umano che cerca di farsi strada in questo mondo", ha detto Madonna. “Il fulcro di questo film sarà sempre la musica. La musica mi ha fatto andare avanti e l'arte mi ha tenuto in vita. Ci sono così tante storie non raccontate e stimolanti, e chi meglio di me può raccontarle? È essenziale condividere la corsa sulle montagne russe della mia vita con la mia voce e la mia visione. "

“Madonna è l'ultima icona, filantropa, artista e ribelle. Con il suo dono singolare di creare arte tanto accessibile quanto oltre i confini, ha plasmato la nostra cultura in un modo che pochissimi altri hanno saputo fare", ha detto Donna Langley di Universal. "È un incredibile onore per tutti alla Universal lavorare al fianco di lei, Diablo e Amy per portare per la prima volta al pubblico e ai fan devoti di tutto il mondo la sua storia non edulcorata".

"Questo film è un vero lavoro d'amore per me", ha aggiunto Pascal. "Conosco Madonna da quando abbiamo realizzato insieme "Ragazze Vincenti", e non riesco a immaginare niente di più emozionante che collaborare con lei e Diablo per portare la sua vera storia di vita sul grande schermo con Donna e i nostri partner alla Universal."

Madonna ha diversi crediti cinematografici come attrice, mentre come sceneggiatrice ha scritto la commedia Sacro e Profano e il dramma biografico W.E. - Edward e Wallis, entrambe pellicole dirette dall'icona pop.