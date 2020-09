Divorzio a Las Vegas: trama e poster del film con Giampaolo Morelli e Ricky Memphis (Al cinema dall'8 ottobre)

Di Pietro Ferraro mercoledì 16 settembre 2020

l'8 ottobre arriva nelle sale italiane la nuova commedia del regista di "Diverso da chi?".

01 Distribution ha reso disponibili una locandina, un set di foto e una sinossi ufficiale della commedia Divorzio a Las Vegas, in arrivo nei cinema d'Italia il prossimo 8 ottobre per la regia di Umberto Carteni.

La trama ufficiale:

A diciott’anni Lorenzo ed Elena si conoscono durante una vacanza studio in America. L’ultimo giorno di vacanza, sotto gli effetti del peyote, si sposano per gioco, poi si perdono di vista per vent’anni. Oggi Elena è una giovane manager in ascesa e Lorenzo è un ghost writer per politici di qualsiasi schieramento. Lorenzo ed Elena non si sarebbero più rincontrati se lei non si stesse per sposare: per farlo deve ritornare in gran segreto a Las Vegas con Lorenzo e divorziare. Una seccatura burocratica che si trasformerà invece in una grande avventura e nell’occasione per ritrovare se stessi. Questo nuovo viaggio, dove porterà Elena e Lorenzo?

Il film è interpretato da Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Ricky Memphis, Grazia Schiavo, Vincent Riotta con la partecipazione di Gian Marco Tognazzi. Il cast è completato da Murray SawChuck, Desirée Popper, Tj Wimbs, James J. Zito III, Cheryl Prater, James Dormuth, Mark Balint e Trap Gambino.

Umberto Cartoni è al suo terzo lungometraggio dopo l'esordio con la commedia Diverso da chi? (2009) con protagonisti Luca Argentero, Claudia Gerini, Filippo Nigro e l'opera seconda Studio Illegale (2013) con Fabio Volo ed Ennio Fantastichini.

Il team dietro le quinte include il direttore della fotografia Emanuele Zarlenga, lo scenografo Fabrizio De Luca, il montatore Graziano Falzone e la costumista Alessandra Trippetta. Le musiche originali del film sono del compositore Andrea Guerra.

"Divorzio a Las Vegas" è una produzione Rodeo Drive in collaborazione con Rai Cinema scritta da Alessandro Pondi, Paolo Logli, Riccardo Irrera e Mauro Graiani da un soggetto di Logli, Irrera e Graiani.