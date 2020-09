San Sebastián 2020, confermati alcuni film della Selezione Ufficiale di Cannes

Di Antonio M. Abate giovedì 17 settembre 2020

Il Festival di Cannes conferma i film che, dal 18 al 26 settembre 2020, saranno presenti alla prossima edizione del Festival di San Sebastián

Dopo Deauville, ecco un altro Festival attraverso cui Cannes proseguirà la propria missione, ossia dare lustro a quei film che, lo scorso maggio, non ha potuto ospitare sulla Croisette. A San Sebastián si vedranno infatti ben diciassette titoli che hanno ottenuto il bollino, ossia presenti a vario titolo nella selezione di Cannes.

Il presidente Pierre Lescure si è detto soddisfatto di questa iniziativa, anche perché il Festival of San Sebastián rappresenta senz'altro uno degli appuntamenti festivalieri di maggior spicco, non solo tra quelli autunnali. Immancabili perciò gli auguri al direttore José Luis Rebordinos e al suo staff.

Che altro dire? Sei film che avremmo visto in Concorso a Cannes non sono pochi, tra questi gli ultimi lavori di François Ozon e Thomas Vinterberg (quest'ultimo aprirà ad ottobre la prossima edizione del Festival di Gent in Belgio). Di seguito trovate tutti i diciassette titoli che il pubblico San Sebastián avrà modo di vedere nei Paesi Baschi dal 18 al 26 settembre 2020.

PASSION SIMPLE by Danielle Arbid: Concorso

SUTEMOSE (IN THE DUSK) by Šarūnas Bartas: Concorso

ASA GA KURU (TRUE MOTHERS) by Naomi Kawase: Concorso

ÉTÉ 85 (SUMMER OF 85) by François Ozon: Concorso

DRUK (ANOTHER ROUND) by Thomas Vinterberg: Concorso

DASATSKISI (BEGINNING) by Dea Kulumbegashvili: Concorso

EL OLVIDO QUE SEREMOS (FORGOTTEN WE’LL BE) by Fernando Trueba: Selezione Ufficiale – Fuori Concorso

FALLING by Viggo Mortensen: The Donostia Award for Viggo Mortensen

16 PRINTEMPS (SPRING BLOSSOM) by Suzanne Lindon: New directors

CASA DE ANTIGUIDADES (MEMORY HOUSE) by João Paulo Miranda Maria: New directors

LIMBO by Ben Sharrock: New directors

ADN (DNA) by Maïwenn: Perlak

THE TRUFFLE HUNTERS by Michael Dweck et Gregory Kershaw: Culinary Zinema

I AM AFRAID TO FORGET YOUR FACE by Sameh Alaa – short film: Zabaltegi-Tabakalera

STEPHANIE by Leonardo Van Dijl – short film: Zabaltegi-Tabakalera

MURALLA CHINA (CHINESE WALL) by Santiago Barzi – short film/Cinéfondation Selection 2020: Nest

I WANT TO RETURN RETURN RETURN by Elsa Rosengren – short film/Cinéfondation Selection 2020: Nest