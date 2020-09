Jake Gyllenhaal e il regista Denis Villeneuve stanno lavorando ad un nuovo film

Di Pietro Ferraro giovedì 17 settembre 2020

Dopo i thriller "Prisoners" e "Enemy" all'orizzonte una nuova collaborazione per l'attore Jake Gyllenhaal e il regista di "Dune".

Jake Gyllenhaal e il regista Denis Villeneuve torneranno a collaborare per un nuovo film. A rivelare la notizia Gyllenhaal durante un'intervista con il direttore della fotografia Roger Deakins sul podcast del Team Deakins (via Indiewire).

Gyllenhaal e Villeneuve hanno collaborato nel 2013 a due thriller a tinte noir: Prisoners con l'attore nei panni di un detective che indaga sul rapimento di una bambina durante i festeggiamenti per il Giorno del ringraziamento, ed Enemy tratto dal romanzo "L'uomo duplicato" di José Saramago in cui l'attore veste i panni di un uomo che scopre per caso in un film il suo sosia perfetto.

Durante l'intervista Gyllenhaal ha dichiarato: "c'è qualcosa su cui stiamo lavorando ora". Villeneuve che ha diretto Arrival, Blade Runner 2049 e l'atteso nuovo adattamento di Dune, in uscita il 18 dicembre, ha precedentemente rivelato che che gli piacerebbe tornare a lavorare su un progetto più piccolo: "Sarà bello tornare alle dimensioni di qualcosa come "Sicario".

Gli ultimi film di Gyllenhaal sono stati l'horror Velvet Buzzsaw di Netflix e e il film Marvel Spider-Man: Far From Home dove ha interpretato il villain Mysterio, ma l'attore ha ben sei nuovi progetti all'orizzonte: il thriller The Guilty di Antoine Fuqua dove interpreta agente di polizia retrocesso e assegnato ad un centralino per le emergenze che riceve la telefonata da una donna rapita; The Division thriller d'azione basato sull'omonimo videogioco; il mistery-thriller Rio con Benedict Cumberbatch su un giornalista finanziario che si reca a Rio e si ritrova coinvolto nell'omicidio di un suo amico; il crime-thriller Finest Kind diretto dallo sceneggiatore di L.A. Confidential su due fratelli coinvolti in un con un sindacato del crimine organizzato di Boston; The Anarchists vs ISIS dramma d'azione su gruppo di attivisti americani che unisce le forze con un gruppo di milizie curde per aiutare a sconfiggere l'ISIS in Siria e il thriller Snow Blind su un adolescente delle superiori che scopre che la sua famiglia fa segretamente parte da anni del Programma protezione testimoni e che qualcuno è in procinto di rintracciarli.

Fonte: Team Deakins Podcast