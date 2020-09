Uncharted: prime foto dal set con Tom Holland nei panni di Nathan Drake

Di Pietro Ferraro giovedì 17 settembre 2020

"Uncharted" si sta girando a Berlino e trapelano le prime foto dal set.

Il film di Uncharted si sta girando a Berlino, e via Twitter sono trapelate le prime foto dal set che ritraggono Tom Holland nei panni di Nathan Drake e Mark Wahlberg in quelli del mentore Sully. Le foto mostrano i due attori filmare una scena in strada con l'operatore alla macchina da presa che indossa una mascherina.

"Uncharted" sviluppato dalla Naughty Dog di Crash Bandicoot e Jad and Daxter è una versione al maschile di Tomb Raider e come la "collega" Lara Croft di Eidos Interactive trae ispirazione dall'iconico Indiana Jones. Il gioco è un'avventura d'azione di stampo cinematografico dalla grafica mozzafiato che segue il cacciatore di tesori Nathan Drake che viaggia in tutto il mondo dove svela misteri e scopre reliquie che diventano indizi per la caccia. Drake nei giochi è un quarantenne, mentre nel film ha poco più di vent'anni poiché il film è una storia di origine che racconta la gioventù di Drake ed è ispirato al quarto gioco della serie, Uncharted 4: Fine di un ladro. La serie è stata un successo di critica e commerciale con oltre 41 milioni di unità vendute, rendendo "Uncharted" una delle serie di videogiochi più vendute di tutti i tempi.

Il film di "Uncharted" è diretto dal Ruben Fleischer di Venom e Benvenuti a Zombieland 2, quinto regista ad avvicendarsi durante la travagliata fase di sviluppo. Fleischer dirige da una sceneggiatura di Art Marcum e Matt Holloway. Holland sarà affiancato nel cast anche da Antonio Banderas, Sophie Ali e Tati Gabrielle. Il film è attualmente previsto in uscita nei cinema per il 16 luglio 2021.

📸 | @TomHolland1996 and Mark Wahlberg shooting #Uncharted in Berlin last night pic.twitter.com/ZfjMQwawf1 — Tom Holland News (@THollandNews) September 15, 2020