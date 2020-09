Creators - The Past: trailer italiano e video con William Shatner (Al cinema dall'8 ottobre)

Di Pietro Ferraro giovedì 17 settembre 2020

Il kolossal fantascientifico made in Italy di Piergiuseppe Zaia arriverà nei cinema l’8 ottobre.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Nuova data di uscita per Creators - The Past, il kolossal fantascientifico made in Italy di Piergiuseppe Zaia che arriverà nei cinema italiani il prossimo 8 ottobre.

La trama ufficiale:

Un imponente allineamento galattico si sta realizzando ed i suoi effetti influenzeranno ogni forma di vita nel cosmo. Otto Dei governano e dirigono l'universo: sono i Creators. In un'epoca lontana, essi forgiarono uno strumento che avrebbe custodito il sapere divino della creazione: la Lens; otto Lens per otto Creatori. Ognuno di loro diede vita ad un sistema stellare, racchiudendone i segreti e la chiave della sua essenza all'interno della Lens stessa. A distanza di anni alcuni pianeti e le loro creature cominciarono ad uscire dal disegno divino a cui erano predestinati. Ora è tempo per il Concilio Galattico di riunirsi e decidere le sorti dei cieli ma serve il potere di tutte le Lens per governare l'universo e le sue leggi. Il nostro pianeta sta andando alla deriva e il Reggente della Terra non volendosi conformare agli obiettivi del Concilio non si presenta all'appello e nasconde la Lens nella dimensione umana. Questo scatenerà una corsa contro il tempo in una battaglia galattica all'ultimo sangue tra chi auspica il ritorno all'ordine stabilito dai Creators e chi, invece, vuole costituire un ordine nuovo.

Nel cast del film spiccano talenti del calibro di William Shatner, Gérard Depardieu, Bruce Payne e altri importanti nomi del panorama cinematografico internazionale.

[Per guardare il video con William Shatner clicca sull'immagine in alto]

Il doppiaggio vanta le più grandi voci italiane del cinema hollywoodiano quali: Giancarlo Giannini, Luca Ward, Maria Pia Di Meo, Mario Cordova ed altri. Creators - The Past, lungometraggio già vincitore di 28 Awards e nato dall’estro creativo di Piergiuseppe Zaia, è il primo capitolo di una trilogia a cui si affianca l'omonimo romanzo “Creators - The Past” scritto dalla sceneggiatrice e attrice Eleonora Fani insieme a Gea Mizzani Corio.

Oltre alle musiche originali di grande atmosfera, il film è arricchito da una colonna sonora, edita da Universal Music Publishing Ricordi Srl/Studio Lead Srl, in Dolby Atmos di grande impatto epico sinfonico che vanta ben 75 temi originali, scritti dal compositore e regista Piergiuseppe Zaia con la presenza di eccellenti voci tra cui il giovane talento kazako Dimash Qudaibergen, considerato in tutto il mondo una delle voci più belle del pianeta, e il soprano italiana Adriana Damato.

"Creators - The Past" è un'operazione ambiziosa di enorme impatto visivo, al film ha collaborato il colorist italiano Walter Volpatto (Star Wars: Gli ultimi Jedi, Interstellar, Indipendence Day), che potrebbe finalmente regalare al cinema italiano un kolossal di genere fantascientifico dal respiro internazionale.

Elementi sinergici che collaborano all’unisono per esprimere tutte le potenzialità di un progetto a lungo termine che porterà alla realizzazione del più grande universo Sci-fi mai prodotto in Italia. Una sfida tutta italiana non solo per quanto riguarda le prestigiose location (Valle d'Aosta, Canavese, Biellese, Venezia, Ivrea, Lago Maggiore, Lago d’Orta), ma anche per quanto riguarda la realizzazione degli effetti speciali che appaiono per più di due terzi del lungometraggio.

[Per ascoltare la colonna sonora di Dimash Kudaibergen clicca sull'immagine in alto]