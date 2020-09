Lockdown all'Italiana: trama e poster del nuovo film di Enrico Vanzina (Al cinema dal 15 ottobre)

Di Pietro Ferraro giovedì 17 settembre 2020

Il 15 ottobre arriva nei cinema italiani il nuovo film di Enrico Vanzina con Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni e Biagio Izzo.

Il prossimo 15 ottobre arriverà nelle sale italiane Lockdown all'italiana, una nuova commedia diretta da Enrico Vanzina che per l'occasione fa il suo esordio alla regia, raccogliendo idealmente il testimone dal fratello regista Carlo Vanzina scomparso nel 2018.

Il film definito "Una vera commedia all’italiana" tra risate e riflessioni racconta la storia di due coppie che stanno per lasciarsi, ma che saranno invece costrette a vivere forzatamente sotto lo stesso tetto a causa del Lockdown.

Lockdown all'italiana è interpretato da Ezio Greggio che torna sul grande schermo da protagonista a otto anni da Box Office 3D - Il film dei film. Il cast è completato da Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Martina Stella, Maria Luisa Jacobelli, Romina Pierdomenico, Harmail Kumar, Riccardo Rossi, Biagio Izzo, Maurizio Mattioli, Fabrizio Bracconeri e Gaia Insenga.

Enrico Vanzina dirige "Lockdown all'italiana" da un suo soggetto e una sua sceneggiatura scritta in collaborazione con Paola Minaccioni. Prodotto da Dean Film, New International; in collaborazione con Medusa Film, il film è musicato da Umberto Smaila e Silvio Amato.