I Croods 2: primo poster e nuova data di uscita del sequel Dreamworks

Di Pietro Ferraro venerdì 18 settembre 2020

Il sequel "The Croods: A New Age" di Dreamworks Animation ha una nuova data di uscita.

Universal ha annunciato un cambio di data di uscita per il sequel d'animazione I Croods 2 aka The Croods: A New Age. Il sito Comicbook riporta che il lungometraggio Dreamworks uscirà nei cinema in anticipo sui tempi, con l'arrivo nelle sale fissato a novembre 2020.

Secondo quanto riferisce ComicBook, "The Croods: A New Age" diretto da Joel Crawford e scritto da Dan & Kevin Hageman arriverà nei cinema un mese prima del previsto, con lo studio che ha spostato la data da dicembre 2020 al 25 novembre 2020, un giorno prima del Ringraziamento.

L'originale I Croods diretto da Kirk De Micco e Chris Sanders e uscito nel 2013, ha incassato 587 milioni nel modno da un budget di 135 milioni. Dopo il via libera per un sequel annunciato per il 2017, il film è slittato prima al 3 novembre 2017, poi a dicembre 2017 e successivamente, dopo l'acquisizione da parte della Universal / Comcast di DreamWorks Animation, fino al 2018. Purtroppo a novembre 2016, Universal e DreamWorks hanno annunciato che il film era stato cancellato con De Micco e Sanders che sono passati ad altri progetti.

Il film originale seguiva il viaggio avventuroso di una famiglia di cavernicoli, dopo che la loro caverna viene distrutta, così come tutto il circondario. Padre, madre, figli e suocera sono così costretti a lasciare il loro rifugio sicuro, mettendosi in viaggio. Fra scontri generazionali e movimenti sismici, scopriranno un incredibile nuovo mondo popolato da creature fantastiche, e un futuro al di là di ogni loro più sfrenata immaginazione. Il cast presentava le voci di Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone, Catherine Keener, Cloris Leachman, Clark Duke e Randy Thom che torneranno tutti per il sequel. con l'aggiunta di Peter Dinklage, Leslie Mann e Kelly Marie Tran.