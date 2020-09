Welcome to the Blumhouse: nuovi trailer degli horror in arrivo su Amazon Prime

Di Pietro Ferraro venerdì 18 settembre 2020

Amazon e Blumhouse insieme per un'antologia di film horror realizzati per lo streaming e in arrivo giusto in tempo per Halloween.

Amazon Prime ha reso disponibili quattro nuovi trailer che peesentano gli imminenti nuovi film horror dell'antologia Welcome to the Blumhouse nati dalla collaborazione tra Amazon e gli specialisti in thriller e horror di Blumhouse. Ciascuno dei quattro film arriverà sul servizio di streaming a ottobre, giusto in tempo per Halloween.

I film saranno presentati in anteprima come doppio lungometraggio con The Lie e Black Box in anteprima insieme il 6 ottobre e Evil Eye e Nocturne in anteprima il 13.

Evil Eye è basato sul pluripremiato audiolibro originale bestseller dello scrittore Madhuri Shekar. Il film è interpretato da Sarita Choudhury (Mississippi Masala, Lady in the Water), Sunita Mani (GLOW), Omar Maskati (Unbelievable) e Bernard White (Silicon Valley). La trama racconta una storia d'amore apparentemente perfetta che si trasforma in un incubo quando una madre si convince che il nuovo fidanzato di sua figlia ha un legame oscuro con il suo passato. Evil Eye è prodotto da Jason Blum, Priyanka Chopra Jonas, Lisa Bruce, Marci Wiseman, Jeremy Gold, Guy Stodel, Anjula Acharia, Emilia Lapenta e Kate Navin.

The Lie, scritto e diretto da Veena Sud, vede protagonisti Mireille Enos (The Killing), Peter Sarsgaard (An Education) e Joey King (The Kissing Booth 2, The Act). Quando la loro figlia adolescente confessa di aver ucciso impulsivamente la sua migliore amica, due genitori disperati tentano di coprire l'orribile crimine, conducendoli in una complicata rete di bugie e inganni. Prodotto da Alix Madigan-Yorkin, Christopher Tricarico e Blum. I produttori esecutivi sono Howard Green, Kim Hodgert, Jeanette Volturno, Couper Samuelson e Aaron Barnett.

Black Box, diretto da Emmanuel Osei-Kuffour Jr. e scritto da Osei-Kuffour Jr. con Stephen Herman, vede protagonisti Mamoudou Athie (Jurassic World 3, The Circle), Phylicia Rashad (Creed), Amanda Christine (Colony), Tosin Morohunfola (The Chi, The 24th), Charmaine Bingwa (Trees of Peace, Little Sista) e Troy James (The Flash, Scary Stories to Tell in the Dark). Dopo aver perso la moglie e la memoria in un incidente d'auto, un padre single si sottopone ad un doloroso trattamento sperimentale che lo porta a chiedersi chi sia veramente. I produttori esecutivi sono Blum, Jay Ellis, Aaron Bergman, Lisa Bruce, Marci Wiseman, Jeremy Gold, Mynette Louie e William Marks.

Nocturne è scritto e diretto da Zu Quirke al suo debutto alla regia. Con Sydney Sweeney (Euphoria, The Handmaid’s Tale, Player’s Table), Madison Iseman (Jumanji: The Next Level, Annabelle 3), Jacques Colimon (The Society) e Ivan Shaw (Insecure, Casual). All'interno delle sale di un'accademia d'arte d'élite, una timida studentessa di musica inizia a mettere in ombra la sua sorella gemella più esperta ed estroversa quando scopre un misterioso taccuino appartenente ad un compagno di classe recentemente scomparso. I produttori esecutivi sono Blum, Lisa Bruce, Marci Wiseman, Jeremy Gold, Matthew Myers e Fodhla Cronin O'Reilly.

