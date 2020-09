Synchronic: trailer del thriller sci-fi con Anthony Mackie e Jamie Dornan

Di Pietro Ferraro venerdì 18 settembre 2020

Una nuova interpretazione del sottogenere di film con viaggi nel tempo dai registi indipendenti Justin Benson & Aaron Moorhead.

Disponibili via Well Go USA un trailer ufficiale e una locandina di Synchronic, un nuovo thriller fantascientifico con viaggio nel tempo, codiretto da Justin Benson e Aaron Moorhead e presentato al Festival di Toronto lo scorso anno.

Le vite di due paramedici di New Orleans, interpretati dall'Anthony Mackie di Avengers: Endgame e dal Jamie Dornan di Cinquanta sfumature di grigio, vengono stravolte dopo aver incontrato una serie di morti legate ad un farmaco dai bizzarri ed ultraterreni effetti collaterali.

La trama ufficiale:

Quando i paramedici di New Orleans e i migliori amici di lunga data Steve (Anthony Mackie) e Dennis (Jamie Dornan) vengono chiamati per una serie di incidenti bizzarri e raccapriccianti, attribuiscono il merito alla misteriosa nuova droga da festa trovata sulla scena. Ma dopo che la figlia maggiore di Dennis scompare improvvisamente, Steve s'imbatte in una terrificante verità sul presunto psichedelico che sfiderà tutto ciò che sa sulla realtà e il flusso del tempo stesso.

Il cast è completato da Katie Aselton, Ally Ioannides, Bill Oberst Jr., Natasha Tina Liu, Martin Bats Bradford, evyn A. Tyler, Lawrence Turner, Aaron Groben, Betsy Holt, Shane Brady, Walker Babington, Sam Malone e Carl Palmer.

I creaditi di Justin Benson & Aaron Moorhead includono gli horror indipendenti Resolution, Spring e The Endless oltre all'episodio "Bonestorm" delll'antologia horror V/H/S Viral. Benson & Moorhead dirigono "Synchronic" da una sceneggiatura di Benson. Il film debutterà negli Stati Uniti in alcune sale e nei drive-in a partire dal 23 ottobre.

Fonte: Collider