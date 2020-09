The Father: trailer del dramma con Anthony Hopkins e Olivia Colman

Di Pietro Ferraro venerdì 18 settembre 2020

Lo sceneggiatore francese Florian Zeller debutta alla regia portando sul grande schermo la sua opera teatrale "Il padre".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili via Lionsgate un trailer e una locandina ufficiale del dramma indipendente The Father, presentato al Sundance Film Festival all'inizio di quest'anno. Il film segna il debutto alla regia dello sceneggiatore francese Florian Zeller (Sogno di una notte di mezza età, Tutti pazzi in casa mia).

Il film è interpretato da Anthony Hopkins nei panni di un anziano padre afflitto da demenza che rifiuta ogni assistenza da sua figlia, scivolando di giorno in giorno nell'oblio di una memoria in sfacelo che lo porta a dubitare anche della realtà stessa.

La trama ufficiale:

Anthony (Anthony Hopkins) ha 80 anni, è dispettoso, vive da solo con aria di sfida e rifiuta gli assistenti che sua figlia, Anne (Olivia Colman) gli propone di volta in volta. Nonostante ciò anche l'aiuto di Anne sta diventando una necessità; non può più fare visite quotidiane e la presa di Anthony sulla realtà si sta sgretolando. Mentre sperimentiamo il flusso e il riflusso della sua memoria, a quanto della sua identità e del suo passato può ancora aggrapparsi Anthony? Come affrontare Anne che piange la perdita di suo padre, mentre lui ancora vive e respira davanti a lei?

Il cast è completato da Mark Gatiss, Olivia Williams, Imogen Poots, Rufus Sewell, Ayesha Dharker, Roman Zeller, Ray Burnet, Adnan Kundi ed Evie Wray.

Florian Zeller voleva Anthony Hopkins appositamente per la parte. Ha inviato ad Hopkins la sceneggiatura nel 2017 e ha aspettato una risposta. Nel frattempo non ha proseguito la produzione con altri attori nel ruolo principale. Zeller ha dichiarato che se Hopkins non avesse accettato il film, probabilmente sarebbe stato realizzato in francese.

"The Father" è l'adattamento cinematografico dell'opera teatrale "Il padre" del 2012 dello stesso Zeller, già portata sul grande schermo nel 2015 film Florida di Philippe Le Guay. Zeller ha chiesto al drammaturgo Christopher Hampton di adattare la commedia per il grande schermo e di tradurla in inglese. I crediti Hampton includono sceneggiature per Espiazione, The Quiet American e Le relazioni pericolose.

"The Father" debutterà negli Stati Uniti in sale selezionate a partire dal 18 dicembre.

Fonte: Collider