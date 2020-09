The Wolf of Snow Hollow: trailer e poster del thriller con Robert Forster

Di Pietro Ferraro venerdì 18 settembre 2020

Una serie di omicidi perpetrati durante la luna piena getta nel terrore una piccola cittadina di montagna.

Disponibili via Orion Pictures un trailer ufficiale e una locandina di The Wolf of Snow Hollow, un thriller-horror scritto, diretto e interpretato dal regista indipendente Jim Cummings. Con un crescendo di corpi dilaniati rinvenuti in una piccola cittadina di montagna al sorgere della luna piena, lo sceriffo locale fatica a destreggiarsi in un caso che sembra la trama di un horror con licantropi.

La trama ufficiale:

Uno sceriffo di una piccola città (Jim Cummings), alle prese con un matrimonio fallito, una figlia ribelle e un dipartimento poco brillante, ha il compito di risolvere una serie di brutali omicidi che si verificano durante la luna piena. Mentre è consumato dalla caccia all'assassino, fatica a ricordare a se stesso che i lupi mannari non esistono...

Il film è interpretato anche dal compianto Robert Forster (Jackie Brown) al suo ultimo ruolo, l'attore è scomparso l'11 ottobre 2019. Il cast è completato da Riki Lindhome (Cena con delitto), Chloe East (Next Level), Jimmy Tatro (Il re di Staten Island), Marshall Allman (Bates Motel), Laura Coover (Gridlock), Annie Hamilton (Storia di un matrimonio), Skyler Bible (First Man - Il primo uomo).

I crediti di Cummings come regista includono le commedie No Floodwall Here e Thunder Road. "The Wolf of Snow Hollow" prodotto da Kathleen Grace, Matt Hoklotubbe, Michael J. McGarry, Natalie Metzger, Matt Miller e Benjamin Wiessner, debutterà negli Stati Uniti in sale selezionate e in VOD a partire dal 9 ottobre.

Fonte: Bloody Disgusting