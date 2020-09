Mi chiamo Francesco Totti: trailer del docu-film di Alex Infascelli (Al cinema 19, 20, 21 ottobre)

Di Pietro Ferraro sabato 19 settembre 2020

Dopo la tappa alla Festa del Cinema di Roma arriva nelle sale come evento speciale il documentario sull'amatissimo capitano giallorosso.



Dopo la tappa della Festa del Cinema di Roma il 19, 20 e 21 ottobre arriva nelle sale, con Vision Distribution, il documentario Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli che racconta l'amatissimo campione giallorosso e capitano della Roma dal 1998 al 2017, per un totale record di 19 stagioni,durante le quali i giallorossi hanno vinto uno scudetto, due Supercoppe italiane e due Coppe Italia.

La trama ufficiale:

E’ la notte che precede il suo addio al calcio e Francesco Totti ripercorre tutta la sua vita, come se la vedesse proiettata su uno schermo insieme agli spettatori. Le immagini e le emozioni scorrono tra momenti chiave della sua carriera, scene di vita personale e ricordi inediti. Un racconto intimo, in prima persona, dello sportivo e dell’uomo.

Infascelli è anche coautore di soggetto e sceneggiatura con Vincenzo Scuccimarra, il film è tratto dal libro "Un Capitano" scritto da Francesco Totti con Paolo Condò (edito da Rizzoli).

I crediti di Alex Infascelli includono l'esordio Almost Blue, thriller tratto dall'omonimo romanzo di Carlo Lucarelli; Il siero della vanità thriller tratto dal romanzo "Il libro italiano dei morti" di Niccolò Ammaniti; il thriller-horror al femminile H2Odio, il documentario S Is for Stanley - Trent'anni dietro al volante per Stanley Kubrick tratto dal libro biografico "Stanley Kubrick e me" di Emilio D'Alessandro e il dramma Piccoli crimini coniugali tratto dall'omonima piece teatrale di Éric-Emmanuel Schmitt e interpretato da Sergio Castellitto e Margherita Buy.

"Mi chiamo Francesco Totti" è prodotto da Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Virginia Valsecchi, una produzione The Apartment e Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment, Fremantle, con Vision Distribution e Rai Cinema, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video.