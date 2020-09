Spider-Man: Un nuovo universo - nuova statua Iron Studios di Peni Parker e SP//dr

Di Pietro Ferraro sabato 19 settembre 2020

Iron Studios annuncia una nuova spettacolare statua di Peni Parker ispirata al capolavoro d'animazione premio Oscar Spider-Man Un nuovo universo.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Con il sequel di Spider-Man: Un nuovo universo in lavorazione, con un'uscita fissata al 7 ottobre 2022, l'azienda Iron Studios specializzata in statue e diorama ha annunciato il pre-ordine della statua di Peni Parker & SP//dr così come appaiono nel capolavoro animato premio Oscar di Sony.

Peni Parker / SP // dr, doppiata in originale dalla Kimiko Glenn della serie tv Orange Is the New Black, è giovane ragazza nippo-americana proveniente da un universo alternativo noto come Terra-14512 simile agli anime che copilota una tuta biomeccanica con un ragno radioattivo con cui condivide una connessione telepatica. I realizzatori inizialmente hanno considerato per il film l'utilizzo di Silk come Spider-Man asiatico-americano, la vedremo nel sequel, ma alla fine hanno optato per Peni a causa del suo set di poteri più unico rispetto alle altre versioni di Spider-Man. Il produttore Justin Thompson ha considerato il desiderio di Lord e Miller di utilizzare un design anime e ha avuto l'idea di ritrarla in uno stile artistico simile a Sailor Moon.

Iron Studios ha realizzato la nuova statua di Peni Parker & SP//dr in scala 1/10 come parte della serie "Deluxe Battle Diorama". La statua è alta poco meno di 25 cm e realizzata in polystone.

In una realtà alternativa, Peni Parker aveva nove anni quando suo padre morì volando con il robotico SP // dr combattendo il crimine a New York City. Adottata dagli zii Ben e May Parker, le hanno rivelato che era l'unica persona in grado di continuare il progetto, e hanno accettato la responsabilità, permettendo al ragno radioattivo che formava l'altra metà della CPU SP // dr di morderla, creando poi una connessione psichica con la tuta e il pilota. Così, all'età di 14 anni, dopo aver sconfitto il villain Mysterio, prese il posto di suo padre come protettrice della città. Ispirata da animazioni giapponesi e manga come Evangelion, è stata creata nei fumetti da Gerard Way e Jake Wyatt nel 2014.

La nuova statua diorama di Peni Parker & SP//dr è disponibile in pre-oridne QUI.