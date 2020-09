Wonder Woman 1984: nuovo trailer giapponese e poster con l'armatura d'oro di Diana

Di Pietro Ferraro domenica 20 settembre 2020

Wonder Woman 1984 arriva nei cinema americani il giorno di Natale.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Warner Bros. ha reso disponibili un nuovo traìler giapponese e un poster versione banner di Wonder Woman 1984 che vede il ritorno di Gal Gadot nei panni della supereroina amazzone Diana Prince.

Alla regia torna Patty Jenkins che ha diretto il film originale campione d'incassi con 821 milioni di dollari incassati nel mondo, terzo maggior incasso dell'Universo Esteso DC dopo l'Aquaman di James Wan (1 miliardo e 148 milioni) e il Batman v Superman (873 milioni) di Zack Snyder; in realtà "Wonder Woman" sarebbe il secondo maggior incasso se si calcola che il film di Jenkins è costato 150 milioni di dollari, ben 100 milioni in meno del film di Snyder.

La nuova avventura cinematografica della supereroina DC è molto attesa, purtroppo a causa della pandemia il COVID-19 in pieno corso, Warner Bros. ha recentemente posticipato di nuovo l'uscita del film che dall'originale mese di giugno, è stato prima spostato ad agosto, poi ad ottobre e alla fine della scorsa settimana la data è slittata ulteriormente fino al 25 dicembre.

Il nuovo trailer giapponese di Wonder Woman 1984, come il nuovo poster, mostra la principessa amazzonica in azione con la sua armatura d'oro "Golden Eagle" indossata da Wonder Woman per alcune delle sue più epiche battaglie nei fumetti, in particolare nell'acclamata miniserie "Kingdom Come - Venga il tuo regno", scritta da Mark Waid, disegnata da Alex Ross, parte della serie anni novanta "Elseworlds" e ambientata in un ipotetico futuro dell'universo DC che mette in scena uno scontro tra la formazione originale della Justice League e una nuova generazione di supergiustizieri. Nel fumetto l'armatura è completata da una spada, dono di Efesto a Diana, capace di tagliare nientemeno che un pollice all'invulnerabile Superman.

"Wonder Woman 1984" vedrà anche il ritorno di Chris Pine come Steve Trevor e il debutto di Kristen Wiig nei panni di Barbara Ann Minerva aka Cheetah e Pedro Pascal in quelli di Maxwell Lord.

Le prossime uscite DC includono The Suicide Squad in arrivo il 6 agosto 2021, The Batman il 21 ottobre 2021, Black Adam il 22 dicembre 2021, The Flash il 3 giugno 2022, Shazam 2 il 4 novembre 2022 e Aquaman 2 il 16 dicembre 2022.