The Test: John Boyega nel cast del thriller distopico di Gavin Hood

Di Pietro Ferraro domenica 20 settembre 2020

Il romanzo distopico di Sylvain Neuvel approda al cinema adattato dal regista di "Tsotsi" e "Rendition".

John Boyega è entrato ufficialmente nel cast di The Test, il nuovo thriller del regista Gavin Hood (Il suo nome è Tsotsi, Rendition, X-Men le origini - Wolverine). Il sito Deadline riferisce che Boyega sarà il protagonista di questo adattamento dall'omonimo romanzo distopico di Sylvain Neuvel.

La trama vede Boyega nei panni di uno psicologo comportamentale che gestisce il test del titolo, inteso a valutare potenziali cittadini in uno stato fascista del prossimo futuro. Boyega reciterà al fianco dell'attore iraniano Payman Maadi che veste i panni di un mite aspirante immigrato. Ad un certo punto l'entrata in scena di un gruppo terroristico di estrema destra costringerà i personaggi di Boyega e Maadi ad unire le forze per contrastare un nemico comune.

La sinossi ufficiale del romanzo:

Gran Bretagna, un futuro non troppo lontano.

Idir partecipa al British Citizenship Test.

Vuole che la sua famiglia appartenga.

Venticinque domande per determinare il loro destino. Venticinque possibilità di stupire.

Quando il test prende una svolta inaspettata e tragica, Idir riceve il potere di vita e morte.

Erwin Stoff produrrà "The Test" con Zev Foreman e Ilda Diffley che supervisioneranno per eOne. Hood ha detto che il romanzo è un "un thriller psicologico al cardiopalma, ambientato in un prossimo futuro autoritario che mi ha afferrato per la gola e mi ha lasciato vacillante".

Maadi ha recitato in About Elly e Una separazione di Asghar Farhadi, in 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi e 6 Underground di Michael Bay e nelle serie tv The Night Of - Cos'è successo quella notte? e Westworld - Dove tutto è concesso. Boyega dopo aver salutato il suo Finn in "L'ascesa di Skywalker". ultimo capitolo della nuova trilogia sequel di Star Wars, ha recitato nel crime Naked Singularity con Bill Skarsgård e Ed Skrein attualmente in post-produzione e lo vedremo anche nella commedia fantascientifica They Cloned Tyrone al fianco di Jamie Foxx e nei thriller d'azione e Rebel Ridge con Don Johnson e James Badge Dale e Borderland con felicity Jones e Jack Reynor.