Il Caso Pantani - L'omicidio di un campione: trailer dell'evento speciale al cinema il 12, 13 e 14 ottobre

Di Pietro Ferraro domenica 20 settembre 2020

A 16 anni dalla scomparsa del Pirata, finalmente un film porta sul grande schermo la storia del Caso Pantani.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Koch Media il 12, 13 e 14 ottobre porterà nelle sale italiane Il Caso Pantani - L'omicidio di un campione, un film inchiesta diretto da Domenico Ciolfi (Passaggio a vuoto) e interpretato da Francesco Pannofino

Il Caso Pantani si snoda lungo un periodo di cinque anni nella vita del campione romagnolo, compresi tra il 5 giugno del 1999 ed il 14 febbraio 2004. La storia di Marco Pantani racconta l'ascesa e caduta di un eroe amatissimo, un biglietto di sola andata in fuga dal mondo e da sé stesso. Il Caso Pantani è un noir contemporaneo, un thriller, un film d’inchiesta. E' la storia di un uomo, di un romagnolo genuino e tenace, finito in un gioco al massacro che non gli diede scampo.

La trama ufficiale:

A 16 anni dalla scomparsa del Pirata, finalmente un film porta sul grande schermo la sua storia. Il Caso Pantani - L'Omicidio Di Un Campione è un noir contemporaneo, un thriller, ma anche un film d'inchiesta, un biopic, un film drammatico. Una ricostruzione accurata e avvincente della vita del campione romagnolo che svelerà particolari inediti sulla sua morte. Marco Pantani è stato ucciso due volte: a Madonna di Campiglio, vittima di una provetta manipolata e dalla criminalità organizzata e a Rimini, cinque anni dopo, dove verrà trovato solo, disteso a terra, a petto nudo, il giorno di San Valentino. E' il racconto di Marco e delle tre fasi della sua breve vita: tre anime, tre interpreti, un solo uomo. Il Caso Pantani - L'Omicidio Di Un Campione è la storia di un atleta che è diventato un mito. Un mito che è stato distrutto. Una vittima che non ha ancora avuto giustizia. E' la storia di un uomo appassionato e tenace e delle sue contraddizioni. Una storia che merita di essere raccontata.

Il cast del film include Francesco Pannofino, Libero De Rienzo, Fabrizio Rongione, Marco Palvetti, Gianfelice Imparato, Brenno Placido, Domenico Centamore, Emanuela Rossi, Monica Camporesi, Ettore Nicoletti, Giobbe Covatta, Marco Boriero, Livia Tura, Giacomo Stallone e Alessandro Lui.

Ho scritto questo film con la ferma volontà di restituire verità, dignità e giustizia a un uomo al quale è stata tolta due volte la vita. Il Caso Pantani non vuole essere solo un film di inchiesta, ma un'indagine intima sulla personalità e sulle emozioni dell'uomo. Domenico Ciolfi - Regista

Il team che ha collaborato con il regista Domenico Ciolfi include il direttore della Fotografia Agostino Castiglioni e lo scenografo Tonino Zera, vincitore del David di Donatello 2017 per La Pazza Gioia di Paolo Virzì.