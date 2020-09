Animali Fantastici 3: Eddie Redmayne conferma riprese in corso dopo lo stop causa coronavirus

Di Pietro Ferraro lunedì 21 settembre 2020

La produzione di del terzo film della serie "Animali Fantastici" ha ripreso a Londra per un'uscita nelle sale fissata al 12 novembre 2021.

Le riprese di Animali Fantastici 3 sono di nuovo in corso, lo ha confermato Eddie Redmayne. In una recente intervista con il sito Cinemablend sul prossimo film dell'attore, il dramma corale Il processo ai Chicago 7 di Netflix, Redmayne ha detto che il cast e la troupe del terzo film di "Animali fantastici" sono già tornati al lavoro.

Redmayne ha rivelato che la produzione ha ripreso il via a Londra da un paio di settimane, con Warner Bros. che sta applicando sul set rigidi protocolli sanitari per il coronavirus, che coinvolgono quotidianamente cast e troupe.

È una normalità completamente nuova. Fare test frequenti, mascherine. E mi chiedevo, in realtà, se le mascherine avrebbero influenzato la creatività, in qualche modo. Forse ero un po' ignorante, ma ho solo pensato, che in quanto esseri umani abbiamo bisogno dell'interazione per innescare reazioni emotive gli uni negli altri. Ciò che è davvero rassicurante è che si tratta di un processo diverso, ma sembra che sia ancora tutto effervescente e che tutti stiano lavorando al massimo delle loro possibilità.

Redmayne torna nei panni del magizoologo Newt Scamander insieme a Johnny Depp, Katherine Waterston, Jude Law ed Ezra Miller. David Yates è tornato alla regia dopo aver diretto i primi due film con J.K. Rowling che ha scritto la sceneggiatura. Dopo il successo del primo film, il sequel ha subito una battuta d'arresto a livello di critica e d'incassi, anche se il sottoscritto ha preferito "I crimini di Grindelwald" al primo film poiché capace di una certa cupezza di fondo e di distaccarsi con tutti i rischi del caso dalla saga di Harry Potter, rischiando di deludere chi pretendeva di tornare al passato, e così è stato poiché il sequel decisamente più "adulto" del suo predecessore non ha riscosso il successo dell'originale costruito ad hoc per non deludere o meglio non irritare i fan della saga; speriamo solo che cercando di accontentare fan e critica non si torni indietro rendendo vano il lavoro creativo del secondo film.

Warner Bros. ha fissato la data di uscita di "Animali Fantastici 3" al 12 novembre 2021.