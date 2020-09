Hotel Transylvania 4: Selena Gomez tornerà a doppiare la figlia di Dracula

Di Pietro Ferraro lunedì 21 settembre 2020

Il quarto "Hotel Transylvania" arriverà nei cinema il 6 agosto 2021.

Casting news per Hotel Transylvania 4, l'attrice Selena Gomez tornerà per riprendere il ruolo di Mavis, la figlia di Dracula doppiata nell'edizione italiana da Cristiana Capotondi. Il sito Variety riporta inoltre che Gomez per questo quarto film animato assumerà anche la veste di produttore esecutivo.

I film di "Hotel Transylvania" seguono Dracula, doppiato da Adam Sandler nella versione originale e da Claudio Bisio nell'edizione italiana, che gestisce un hotel per mostri. Dracula è un padre decisamente iperprotettivo verso la figlia Mavis (Gomez) che, nel corso di tre film, incontrerà un umano, se ne innamorerà e lo sposerà dando a Dracula anche un nipotino di nome Dennis.

I primi tre film di Sony Pictures Animation hanno incassato complessivamente oltre un miliardo e 300 milioni di dollari nel mondo con l'ultimo film, Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa, che ha registrato il più alto incasso del franchise. Visto il gradimento riscosso dai film, nel 2017 è stato prodotto anche uno spinoff di successo per la tv dal titolo Hotel Transylvania: La serie. Al franchise sono collegati anche due cortometraggi ("Goodnight Mr. Foot" e "Puppy!") e una serie di videogiochi (Hotel Transylvania Social Game, Hotel Transylvania per Nintendo DS, Hotel Transylvania: avventure - Corri e salta! per dispositivi mobili e Hotel Transylvania 3: Mostri in Mare).

I primi tre film hanno visto alla regia Genndy Tartakovsky, ma per questo quarto film l'animatore ha passato il testimone e sarà a bordo solo come sceneggiatore e produttore esecutivo. Alla regia di "Hotel Transylvania 4" ci saranno invece Jennifer Kluska (DC Super Hero Girl) e Derek Drymon (CatDog), quest'ultimo sceneggiatore di lunga data del franchise "SpongeBob". Il film uscirà nelle sale il 6 agosto 2021.