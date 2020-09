Dune: le action figures "McFarlane Toys" del nuovo film di Denis Villeneuve

Di Pietro Ferraro lunedì 21 settembre 2020

In attesa dell'uscita nei cinema del nuovo "Dune" di Denis Villeneuve arrivano le nuove action figures ispirate al film.

In attesa del nuovo adattamento per il grande schermo del Dune di Frank Herbert, in arrivo nei cinema americani il 18 dicembre, McFarlane Toys ha lanciato i preordini per la nuova linea di action figures ispirate all'ambizioso reboot di Denis Villeneuve, il regista prova di nuovo a metter mano a materia prima per cultori dopo aver fatto centro con il sequel Blade Runner 2049.

In realtà Villeneuve rispetto al sequel di Blade Runner rischia meno poiché se il film di Ridley Scott è considerato un capolavoro, il "Dune" anni ottanta di David Linch è risultato molto più controverso e per molti una grande occasione perduta, e abbiamo la sensazione che il paragone che verrà fatto tra passato e presente sarà tra i due adattamenti cinematografici e non con l'inarrivabile e sontuoso capolavoro originale di Herbert, un confronto quello con la cupa versione cinematografica di Linch che Villeneuve ha la possibilità di vincere a mani basse.

McFarlane Toys ha realizzato 4 action figures da circa 17 cm che ritraggono lo Stilgar di Javier Bardem, il Paul Atreides di Timothée Chalamet, la Lady Jessica di Rebecca Ferguson, il possente Duncan Idaho di Jason Momoa, con l'aggiunta di una quinta figure da 30 cm che ritrae il barone Vladimir Harkonnen interpretato nel film da Stellan Skarsgard e una sesta figure ispirata al "Beast Rabban" di Dave Bautista.

Il cast del film è completato da Oscar Isaac nei panni del Duca Leto Atreides, Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck, Zendaya nei panni di Chani, Charlotte Rampling nei panni della reverenda Madre Mohiam, David Dastmcalchian nel ruolo di Piter De Vries, Chang Chen nel ruolo del Dr. Yueh, Sharon Duncan-Brewster nel ruolo di Liet-Kynes e Dave Bautista nel ruolo del nipote del barone Rabban.

La sinossi ufficiale del film:



"Dune" narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta - una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità - solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

Le action figures ufficiali del nuovo "Dune" sono già disponibili in preordine su Amazon.

Fonte: McFarlane Toys / NerdBot