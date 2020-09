Tom Cruise andrà nello spazio a ottobre 2021, è ufficiale

NASA e SpaceX annunciano la data di partenza della missione turistica che porterà Tom Cruise a bordo della stazione spaziale commerciale Axiom.

Dopo l'annuncio che Fast & Furious 9 avrà alcune scene nello spazio, lo scorso maggio è stato annuniciato che il prossimo film di Tom Cruise sarà invece filmato realmente nello spazio e più precisamente a bordo della stazione spaziale commerciale Axiom.

Ora grazie al sito Screenrant apprendiamo che Tom Cruise andrà nello spazio nell'ottobre del prossimo anno, grazie ad una partnership siglata con il magnate Elon Musk e la NASA per girare un nuovo film attualmente senza titolo che fruirà del programma SpaceX di Musk.

L'ufficializzazione del progetto è riportata dall'account Twitter ufficiale di Space Shuttle Almanac, in cui si riporta che il comandante Michael Lopez-Alegria della NASA piloterà una missione turisticA denominata "Space X Crew Dragon Axiom Tourist Flight", che vedrà tra i passeggeri Tom Cruise e il regista Doug Liman, diretta alla Stazione Spaziale Axiom nell'ottobre 2021.

Per quanto riguarda le fasi della costruzione della prima stazione spaziale commerciale, i moduli del segmento Axiom saranno collegati alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) e saranno assemblati in orbita a partire dalla seconda metà del 2024, agganciando i moduli alla Stazione Spaziale, che orbita intorno alla Terra a circa 400 chilometri di quota. Quando la Stazione orbitale concluderà la sua vita operativa, il segmento Axiom, i cui interni sono stati progettati dall'architetto e designer francese Philippe Starck, si staccherà e opererà come stazione spaziale commerciale autonoma e potrà essere utilizzata sia da astronauti che da privati. La Axiom Space metterà a disposizione fino a due trasferimenti l’anno, con il primo lancio che sarà proprio quello dell’ottobre 2021 con Tom Cruise a bordo.

Prima di vedere Tom Cruise partire alla volta dello spazio, l'attore sta attualmente girando Mission: Impossible 7 diretto da Christopher McQuarrie al suo terzo film della serie dopo "Rogue Nation" e "Fallout". Il cast include Cruise, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, che riprendono i loro ruoli dai film precedenti, insieme a Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham ed Esai Morales, che si uniranno il franchise. L'uscita di "Mission: Impossible 7" è prevista per il 19 novembre 2021 seguita a ruota da Mission: Impossible 8 con ancora al timone McQuarrie e in uscita il 4 novembre 2022.

So its confirmed that @CommanderMLA is flying the @Axiom_Space @SpaceX #CrewDragon tourist mission with Director @DougLiman & Tom Cruise. One seat still to be filled. They are to launch in October, 2021. pic.twitter.com/dn6SLvCOGz