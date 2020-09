E' morto Michael Lonsdale, il villain Hugo Drax di James Bond

Di Pietro Ferraro martedì 22 settembre 2020

Blogo ricorda l'attore francese Michael Lonsdale scomparso a 89 anni.

E' scomparso a 89 anni Michael Lonsdale, attore francese con all'attivo oltre 180 ruoli tra cinema e tv. Lonsdale è noto al grande pubblico per aver interpretato l'antagonista principale Hugo Drax in Moonraker - Operazione spazio, undicesimo film di James Bond e per ruoli in Il giorno dello sciacallo, Ronin e Munich. Perfettamente bilingue, Lonsdale nella sua carriera ha recitato per registi del calibro di Orson Welles (Il Processo, 1962), François Truffaut (La sposa in nero, 1968), Louis Malle (Soffio al cuore, 1971), Luis Buñuel (Il fantasma della libertà, 1974), Costa-Gavras (L'affare della Sezione Speciale, 1975) ed Ermanno Olmi (Il villaggio di cartone, 2011).

Secondo quanto riportato dalla BBC, l'attore è morto lunedì nella sua casa di Parigi. La sua morte è stata confermata dal suo agente, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. Dopo la notizia della scomparsa dell'attore, l'account Twitter ufficiale di James Bond gli ha reso omaggio con un messaggio dei produttori Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.

Siamo molto tristi nell'apprendere della morte di Michael Lonsdale, che ha interpretato Hugo Drax in Moonraker. Era un attore di straordinario talento e un caro amico. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e gli amici in questo momento triste." - Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.

Nato a Parigi il 21 maggio 1931, Lonsdale è cresciuto in Inghilterra fino al ritorno in Francia nel 1947 dove inizia la sua carriera di pittore e dove incontra il regista e attore teatrale Roger Blin, che lo avviò alla carriera di attore di teatro. Dopo gli studi di recitazione, Michael debutta a teatro a 24 anni e sullo schermo un anno dopo. Dopo aver lavorato per oltre un decennio in piccoli ruoli secondari, riceve il suo primo grande successo di critica in due film di François Truffaut datati 1968: La sposa in nero e Baci rubati. Sebbene attivo principalmente nel cinema francese, il parlare fluentemente l'inglese ha permesso a Lonsdale di cimentarsi in produzioni internazionali, vedi il ruolo di reporter in ...e venne il giorno della vendetta (1964) di Fred Zinnemann; proprietario terriero in Il giorno del toro (1974), agente della CIA in Enigma (1982) e banchiere svizzero in Il ritorno delle aquile (1985).

Lonsdale reciterà per James Ivory in Quel che resta del giorno (1993) e nei panni di Re Luigi XVI in Jefferson a Parigi (1995), e in molti lo ricorderanno nell'adattamento Il nome della rosa (1986) di Jean-Jacques Annaud del 1986, dove l'attore vestiva i panni dell'arcigno l'abate che incarica il frate francescano Guglielmo di Baskerville, interpretato da Sean Connery, di indagare sull'omicidio di un monaco in una remota abbazia benedettina sperduta tra le Alpi piemontesi. Lonsdale ha ricevuto una nomination ai BAFTA per il suo ruolo in Il giorno dello sciacallo (1973) e ha vinto un César come miglior attore non protagonista per Uomini di Dio (2010), dramma basato sull'assassinio dei monaci di Tibhirine avvenuto nel 1996.

L'ultimo ruolo di Lonsdale risale al 2016 nel film fantascientifico / distopico di produzione francese Sculpt, un progetto basato sulle scienze sociali che ha visto la partecipazione anche di Willem Dafoe, Charlotte Rampling e del regista Abel Ferrara.







"We are very sad to learn of the passing of Michael Lonsdale, who played Hugo Drax in Moonraker. He was an extraordinarily talented actor and a very dear friend. Our thoughts are with his family and friends at this sad time” – Michael G. Wilson and Barbara Broccoli. pic.twitter.com/oMepLcSP0d

— James Bond (@007) September 21, 2020





