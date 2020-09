Free - Liberi: trailer della commedia con Sandra Milo e Ivano Marescotti (Al cinema dal 29 ottobre)

Di Pietro Ferraro martedì 22 settembre 2020

La storia di cinque anziani che scappano da una casa di riposo nella commedia italiana presentata al Festival di Venezia e in uscita nei cinema il 29 ottobre 2020.

Disponibile, via Ismaele Film, il trailer di Free - Liberi, la commedia recentemente presentata al Festival Internazionale del cinema di Venezia che debutterà nelle sale d'Italia il 23 ottobre. Il film è diretto da Fabrizio Maria Cortese, regista al suo secondo lungometraggio dopo l'esordio con Ho Amici in Paradiso del 2016.

"Free - Liberi" interpretato da un cast d'eccezione che include Sandra Milo, Ivano Marescotti e Corinne Clery, racconta di un viaggio on-the-road sui generis, dal Lazio fino al Puglia, che fa della vita e del desiderio di libertà il fil rouge della pellicola che vuole portare una ventata di ottimismo e speranza attraverso la celebrazione della cosìdetta ‘terza età’, momento della vita ricco ancora di aspirazioni e di sogni.

La trama ufficiale:

Cinque anziani ospiti della casa di riposo dell’Opera Don Guanella di Roma, annoiati dalla vita quotidiana e delusi per il distacco dei loro affetti più cari, decidono di fuggire verso la Puglia per realizzare il sogno della loro vita: si tratta di Rocco (Ivano Marescotti), trader fallito, suo fratello Luchino (Enzo Salvi), cuoco ossessivo compulsivo, Antonio (Babak Karimi), ex-capitano di lungo corso, Erica (Corinne Clery), ex- cantante cardiopatica e Mirna (Sandra Milo), arrivata in Italia dalla Serbia allo scoppio delle guerre jugoslave. Innamorati dell’avventura che Mirna sta per intraprendere per ritrovare il pluriricercato Dragomir (Antonio Catania), suo vecchio amore creduto morto ma in realtà nascosto da decine d’anni nel Salento, i quattro si uniscono al viaggio. Sono certi che la loro vita cambierà per il meglio una volta incontrato il potente criminale. Le storie personali si alterneranno in un susseguirsi di vicende tra passione e avventura, in un Salento che farà da cornice alle loro emozioni. Riusciranno i nostri amici a realizzare i loro sogni?

Il cast del film è completato da Babak Karimi, Enzo Salvi, Antonio Catania, Marco Marzocca, Sergio Friscia insieme a Tullio Solenghi, Shalana Santana, Michele Venitucci, Paolo de Vita, Martina Palmitesta ed Erika Blanc.

NOTE DI REGIA

Quello che ho voluto raccontare in "Free - Liberi" è la bellezza di essere anziani. Anziani non come fine o meglio non come principio di una fine, ma come categoria di persone consapevoli di vivere uno dei tanti momenti della vita, forse il più bello. Giocano, cantano ridono, sognano, fuggono per realizzare il sogno nel cassetto. Quello che forse non sono riusciti a realizzare prima, magari perché troppo coscienti o per timore di sbagliare. Ho individuato in una casa di riposo il luogo adatto per prendere la giusta decisione. SÌ perché una persona è libera di poter decidere della propria vita in qualsiasi momento anche se ha già compiuto 80, 90 anni perché no? Gli anziani possono diventare come quei bambini incoscienti e testardi che giocano, cascano e poi si rialzano. Ebbene sì, liberi di sognare con la stessa energia di chi nella vita riesce a raggiungere qualsiasi obiettivo. Nel film ho voluto far interpretare alcuni personaggi dai veri ospiti della casa di riposo dell'opera Don Guanella di Roma, che hanno ben saputo interagire con gli attori professionisti. Le riprese sono durate 5 settimane tra Roma e il Salento. Un viaggio on the road di 5 anziani che scappano da una casa di riposo con un entusiasmo dilagante che a tratti rende la storia un po' fumetto e un po' favola. [Fabrizio Maria Cortese]

Prodotto da Golden Hours Films in collaborazione con Rai Cinema e in associazione con Ismaele Film, "Free - Liberi" è stato girato grazie al sostegno della Apulia Film Commission.