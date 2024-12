Tre Idee regalo per Natale 2024 ispirate al franchise Alien: poster da collezione, nuovo videogioco multipiattaforma in VR e un libro illustrato per bambini “A for Alien”.

Alien per Natale: nuovo trailer videogame “Rogue Incursion” in VR, l’abbecedàrio illustrato di “Alien” e poster da collezione stile “fumetto”

Natale si avvicina e se le idee scarseggiano perché non regalare qualcosa che possa fare la gioia di chi è fan di questo o quel franchise cinematografico? Spaziando dall’elettronica alle locandine da collezione fino ad arrivare all’immancabile strenna editoriale, il franchise che abbiamo scelto per queste idee regalo è Alien.

Con “Alien” parliamo di una saga tra horror e fantascienza di fatto immarcescibile, nonostante qualche capitolo non propriamente memorabile, ma un recente “midquel”, l’Alien: Romulus di Fede Alvarez, che ha incassato la bellezza di 350 milioni di dollari nel mondo registrando la puntata di fatto più horror dell’intera saga.

Da videogiocatori incalliti e patiti dei “tie-in”, il recente “Alien: Romulus” aveva tra le sue fonti d’ispirazione anche “Alien: Isolation”, un videogame ispirato alla saga dello Xenomorfo che ha fatto la storia del genere survival-horror e non solo, con il suo coinvolegente mix di esplorazione, thriller e fasi “stealth” amplificate da una immersiva visuale in prima persona. Per i fan del gioco “Isolation”, che ora abbiamo appreso includono anche il regista Fede Alvarez, dieci anni dopo l’uscita il suo direttore creativo, Al Hope, ha rivelato che è attualmente in fase di sviluppo un sequel.

Hope qualche tempo fa ha condiviso la notizia su X:

Nel decimo anniversario, sembra giusto farvi sapere che abbiamo sentito le vostre richieste di soccorso forti e chiare. Oggi, sono lieto di confermare, a nome del team, che un sequel di Alien: Isolation è in fase di sviluppo iniziale. Non vediamo l’ora di condividere maggiori dettagli con voi quando saremo pronti.

“Alien: Isolation” segue Amanda Ripley, figlia di Ellen Ripley, mentre cerca di scoprire la verità dietro la scomparsa della madre. Ambientato a bordo della stazione spaziale di Sebastopol, i giocatori devono muoversi in un ambiente ostile pieno di Xenomorfi implacabili e imprevedibili, androidi ostili e altri sopravvissuti umani. “Alien: Isolation” ha un’atmosfera che ricrea fedelmente l’aspetto e l’atmosfera iconici del film del 1979 di Ridley Scott. Il nuovo gioco sarà ancora una volta sviluppato da Creative Assembly e sarà pubblicato da SEGA.

Alien Rogue Incursion – Il nuovo videogioco in “VR” di Survios

Disponibile un nuovo trailer incentrato sulla storia per il nuovo videogioco di Alien in VR in arrivo a dicembre dal titolo Alien: Rogue Incursion.

Questo nuovo videogioco survival-horror per giocatore singolo, sviluppato da Survios, immerge letteramente i giocatori nel mondo di Alien. Questa sarà una storia originale incentrata sulla Marine coloniale canaglia Zula Hendricks, doppiata dall’attrice e doppiatrice Andia Winslow i cui crediti includono il franchise Call of Duty come voce di Florence Carter e ruoli vocali anche in Wasteland 3, Saints Row e Starfield.

Nel gioco, “una ex Marine coloniale in una pericolosa missione che la porta sul pianeta inesplorato Purdan e a svelare i segreti nascosti sotto la sua superficie. Con il suo compagno AI senziente, Davis 01, Zula deve combattere per arrivare al cuore della struttura di ricerca infestata Gemini Exoplanet Solutions. Lì dovrà sopravvivere agli attacchi mortali degli Xenomorfi più astuti mai incontrati e scoprire nuovi orrori e minacce che, una volta scatenati, potrebbero significare la fine dell’umanità.”

I giocatori combatteranno contro Xenomorfi intelligenti che scelgono i propri percorsi di attacco e si generano dinamicamente in base alle azioni dei giocatori. Per quanto riguarda l’arsenale a disposizione, i giocatori useranno armi iconiche del franchise e attrezzature come il Fucile a impulsi e l’ansiogeno “Rilevatore di movimento”.

“Alien: Rogue Incursion” arriverà su Meta Quest 3, PlayStation VR 2 e PC tramite Steam il 19 dicembre 2024. Con il pre-ordine si possono ottenere un’arma e una skin esclusive ispirate al recente film “Alien: Romulus”.

Alien – Una speciale locandina da collezione in stile fumetto

Per i collezionisti di locandine e artwork dedicati alla saga di “Alien”, l’artista Tim Clinard dei Clinart Studios ha realizzato una meravigliosa locandina dell’Alien di Ridley Scott concepita come la cover di un fumetto vintage degli anni ’80. Ritratta in primo piano la Ripley di Sigourney Weaver circondata dal cast del film, lo Xenomorfo di Rambaldi e Giger e due elementi divenuti iconici nell’immaginario cinematografico e fantascientifico: la scena della “nascita” del facehugger dal petto del Kane di John Hurt, e lo “Space-Jockey” degli Ingegneri rinvenuto sul planetoide LV-426, altra “chicca” partorita dalla mente di Giger.

Tim è un artista di Chicago. Esperto in molti aspetti dell’arte tradizionale e digitale, è stato riconosciuto per la sua composizione unica e per i poster cinematografici pieni di personaggi. In particolare la sua serie di poster del franchise Alien. Quando non lavora o dipinge, Tim ama trascorrere del tempo all’aria aperta con sua moglie, due figlie e i loro due cani.

Clinard ha disegnato altri artwork ispirati alla saga di Alien omaggiando anche Aliens – Scontro finale, Alien 3 e Alien – La clonazione. Ma non solo, per i patiti degli anni ’80 ci sono altri strepitosi poster ispirati ai cult Essi vivono e La cosa di John Carpenter, e altri due che omaggiano le più recenti serie tv The Mandalorian dalla saga di Star Wars e Fallout dall’omonima serie di videogiochi.

Le stampe di Clinard sono disponibili sul sito Hero Complex Gallery, quella dell’Alien originale è un’edizione limitata a 125 unità.

L’abbecedàrio illustrato di “Alien”

Neanche nei nostri sogni più audaci avremmo pensato l’incubo alieno noto come Xenomorfo e il cupissimo scenario in cui sono calati la Ripley di Sigourney Weaver e il suo gatto Jonesy a bordo della Nostromo, come materia prima di stampo didattico indirizzata ai bambini. A rendere tutto ciò praticabile è stata la Little Golden Book con un volumetto intitolato “A Is for Alien: An ABC Book“. Il libro è rivolto ai giovani lettori e introdurrà questi bambini al mondo oscuro, inquietante e fantastico del franchise di Alien. Allo stesso tempo, insegnerà loro l’alfabeto!

Penguin Random House descrive il libro: “Nello spazio nessuno può sentirti ridacchiare mentre leggi questo Little Golden Book con i personaggi del classico film Alien! Segui Ripley e il resto dell’equipaggio della Nostromo in un’avventura spaziale che introduce l’alfabeto dalla A alla Z. Con illustrazioni divertenti, questa spensierata rivisitazione dell’iconico film Alien delizierà i fan grandi e piccini, così come i collezionisti di Little Golden Book in tutto l’universo. Dal 1979, Alien è un franchise iconico che ha emozionato gli spettatori di tutto il mondo.”

Il volume “A Is for Alien: An ABC Book” è disponibile su Amazon.