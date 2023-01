Beau Is Afraid: trailer e anticipazioni del film di Ari Aster con Joaquin Phoenix

Dal 28 aprile 2023 nei cinema americani con A24 Beau is Afraid, l’ultimo lungometraggio realizzato dall’acclamato regista Ari Aster, noto in precedenza per i successi horror Hereditary – Le radici del male e Midsommar – Il villaggio dei dannati. Il film descritto come un horror surrealista che racconta il percorso di vita di uno degli “imprenditori di maggior successo di tutti i tempi”, di nome Beau, interpretato da Joaquin Phoenix.

Beau Is Afraid – Trama e cast

La trama ufficiale: “Beau Is Afraid” è descritto come un horror surrealista pluridecennale ambientato in un presente alternativo. Joaquin Phoenix interpreta Beau, un uomo estremamente ansioso ma dall’aspetto piacevole che ha una relazione difficile con la madre prepotente e non ha mai conosciuto suo padre. Quando sua madre muore, intraprende un viaggio verso casa che comporta alcune selvagge minacce soprannaturali.

Il cast del film include anche Nathan Lane, Amy Ryan, Patti LuPone, Kylie Rogers, Parker Posey, Stephen McKinley Henderson, Hayley Squires, Denis Ménochet e Armen Nahapetian nei panni di un Beau adolescente.

Beau Is Afraid – Trailer e video

Curiosità sul film

Questo film pare sia basato su un precedente cortometraggio di Ari Aster dal titolo “Beau”. Una bozza della sceneggiatura del 2014 della versione integrale è stata diffusa su Internet ed è ampiamente ammirata e anticipata dai fan dello sceneggiatore/regista.

Il film è stato descritto da Ari Aster come una “stravagante commedia da incubo”.

“Beau Is Afraid” pare sia costato 60 milioni di dollari, che la rende la più grande produzione di A24 fino ad oggi. Il film segna la terza collaborazione di Ari aster e A24 dopo i i successi horror “Hereditary” e “Midsommar”.

Prima della sua morte, designato al ruolo di protagonista c’era l’attore Billy Mayo, collaboratore di lunga data del regista Ari Aster.

Il film era originariamente intitolato “Disappointment Boulevard” ma è stato cambiato in “Beau Is Afraid”.

Joaquin Phoenix e Parker Posey hanno già lavorato insieme in Irrational Man (2015). L’attore Stephen McKinley Henderson ha descritto Aster e Phoenix come “molto simpatici…il loro modo di lavorare insieme era come se fossero davvero dei vecchi amici. Potevano arrabbiarsi e riconciliarsi nel giro di pochi secondi. Ma il lavoro era sempre meglio per questo.”

Il film è stato girato a Saint-Bruno-de-Montarville, un sobborgo fuori dall’isola di Montreal in Quebec, con il direttore della fotografia Pawel Pogorzelski e la scenografa Fiona Crombie.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di The Haxan Cloak nome d’arte di Bobby Krlic , compositore, artista, produttore musicale e musicista britannico alla sua seconda collaborazione con il regista ari Aster dopo il film horror “Midsommar”.

nome d’arte di , compositore, artista, produttore musicale e musicista britannico alla sua seconda collaborazione con il regista ari Aster dopo il film horror “Midsommar”. The Haxan Cloak ha pubblicato due album completi (The Haxan Cloak del 2011 e Excavation del 2013). Come produttore, Krlic ha lavorato con artisti come Björk, Father John Misty, Khalid, Troye Sivan, Goldfrapp, Serpentwithfeet e The Body. Ha anche composto diverse colonne sonore, accreditate con il suo vero nome, tra cui il crime Codice 999 e serie tv come Shooter, L’alienista e Snowpiercer.

Beau Is Afraid – Foto e poster