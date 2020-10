Dopo quasi dieci anni di voci mai confermate e appelli del cast originale è finalmente in pre-produzione Hocus Pocus 2, sequel della spassosa commedia Disney anni novanta diventata un classico di Halloween. Ora apprendiamo dal sito Entertainment Weekly che Bette Midler, che nel film originale interpretava la strega Winifred Sanderson, ha confermato di essere ufficialmente in trattative per tornare in “Hocus Pocus 2” di Disney+.

“Hocus Pocus 2” sarà diretto da Adam Shankman (Hairspray – Grasso è bello, What Men Want) da una sceneggiatura di Jen D’Angelo (Workaholics). L’originale uscito nel 1993 non fece faville come incassi e nonostante nel corso degli anni il film abbia acquistato un corposo stuolo di fan, Disney sembrava restia ad investire in una seconda uscita cinematografica, ma il lancio del canale streaming Disney+ sembra aver aperto nuove strade per molti progetti che finiti nell’oblio.

Lo scorso maggio Midler ha dichiarato in un’intervista che lei, Sarah Jessica Parker, meglio nota come la svampita Sarah Sanderson e Kathy Najimy aka Mary Sanderson erano pronte a tornare per il sequel e attendevano solo una parola da Disney.

Vogliamo volare di nuovo. Spero che Disney+ sia un grande successo e spero di riuscire a farlo, perché Winifred è, ovviamente, uno dei miei personaggi preferiti.

Oh assolutamente. Non vedo l’ora di volare! Oh si. Stiamo solo parlando di logistica.

Non ci sono dettagli sulla trama di Hocus Pocus 2, ma esiste già un sequel formato romanzo pubblicato a luglio 2018 dal titolo “Hocus Pocus e All-New Sequel”, che contiene un romanzo basato sul film e una storia sequel. Il sequel si concentra sulla figlia di Max e Allison, Poppy, che è cresciuta ascoltando la storia di famiglia del primo film e dei genitori che evitano Halloween il più possibile. Poppy è scettica sulla storia e finisce nella casa delle Sanderson ad Halloween, venticinque anni dopo il film, nel tentativo di provare che non c’è nulla di vero nella storia della sua famiglia.