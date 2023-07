Biancaneve e i 7 nani: Disney dichiara che le foto dal set del remake live-action trapelate online sono “fake”

Dopo il contraccolpo arrivato dalla pubblicazione di alcune bizzarre immagini dal set di quello che il Daily Mail ha descritto come il set del remake live-action Disney Biancaneve e i 7 nani. Lo studio ha risposto con un comunicato alle foto che presumibilmente raffigurano l’aspetto dei Sette Nani nel remake live-action in cui Rachel Zegler sarà Biancaneve mentre Gal Gadot la malvagia Regina Clementianna.

Le immagini del set, come pubblicate dal Daily Mail, mostravano Biancaneve, che secondo la didascalia era Rachel Zegler, così come i suoi sette fidati compagni di avventure che abitano nella foresta.

La nuova versione dei Nani appare un po’ diversa dalle loro controparti animate essendo un mix di genere, etnia e altezza, mix che ha subito causato polemiche tra molti utenti online.

Mentre molti hanno criticato il presunto tentativo di diversità, altri erano più preoccupati dell’idea che la mancanza di attori con nanismo e l’utilizzo di nani reinventati avrebbero tolto opportunità ad attori della comunità.

Dopo una rettifica del Daily Mail, in cui si precisava che i due attori nelle foto erano due controfigure e non Rachel Zegler e il protagonista maschile Andrew Burnap, si continuava a parlare di foto provenienti dal set del remake Disney allestito secondo al fonte per la post-produzione fotografica del film.

Ora la Disney afferma che le immagini sono false e in una dichiarazione a The Daily Beast, un portavoce dello studio ha confermato che le foto non provengono dalla produzione di Biancaneve:

Le foto sono fake e non di nostra produzione. Attualmente stiamo cercando di fare in modo che il Daily Mail emetta una correzione.

Tuttavia, il Daily Mail ha reagito a questa risposta della Disney confermando il fatto che le foto provengano dalla produzione Disney e di aver rettificato il fatto che non ritraessero gli attori Zegler e Burnap.

Questo articolo è stato modificato dalla pubblicazione iniziale per identificare correttamente l’attrice che interpreta Biancaneve come una comparsa che ha sostituito la fotografia di post-produzione. La Disney conferma che in queste immagini sono state utilizzate controfigure sia per Rachel Zegler che per Andrew Burnap.

