Borat 2: primo teaser trailer del sequel con Sacha Baron Cohen

A settembre abbiamo appreso che Sacha Baron Cohen stava girando in gran segreto un sequel del suo film Borat e ora via Twitter è disponibile un primo teaser trailer del film intitolato ufficialmente “Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recent Diminished Nation of Kazakhstan”.

Il teaser non include Sacha Baron Cohen, ma è un sentito “omaggio” al presidente Donald Trump con un montaggio di immagini del presidente degli Stati Uniti e un messaggio che trovate a seguire, che si riferisce al recente duello tv Trump-Biden finito nel caos e insulti.

Congratulazioni al grande amico del popolo kazako @realDonaldTrump per aver vinto il dibattito oggi! Risultato impressionante e sorprendente per un premier forte che ha sempre messo al primo posto America e Kazakistan!

L’originale Borat – Studio culturale sull’America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan è uscito nel 2006 diretto da Larry Charles e co-sceneggiato e prodotto da Sacha Baron Cohen. che è anche protagonista nei panni di Borat Sagdiyev, un giornalista kazako fittizio che viaggia negli Stati Uniti per realizzare un documentario che presenta interazioni reali con gli americani. Gran parte del film presenta scene senza sceneggiatura di Borat che intervista e interagisce con americani reali che credono che l’attore sia uno straniero con poca o nessuna comprensione dei costumi statunitensi. “Borat” è il secondo di tre film costruiti attorno ai personaggi di Baron Cohen creati per la serie tv Da Ali G Show: il primo, Ali G Indahouse, è uscito nel 2002 e includeva un un cameo di Borat, e il terzo, Brüno, è uscito nel 2009 con un incasso globale di 139 milioni di dollari.

“Borat 2: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recent Diminished Nation of Kazakhstan” debutterà su Amazon Prime ad ottobre.