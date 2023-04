Cannes 2023, programma: Nanni Moretti, Alice Rohrwacher e Marco Bellocchio in concorso

Thierry Fremaux, delegato generale del Festival di Cannes, durante la conferenza stampa di presentazione dei film in gara a Cannes 2023 ha annunciato tre registi italiani in lizza per la Palma d’oro: Nanni Moretti con “Il sol dell’avvenire”, Alice Rohrwacher con “La Chimera” e Marco Bellocchio con “Rapito”.

La 76esima edizione della kermesse d’oltralpe, con la nuova presidente Iris Knobloch, si terrà dal 16 al 27 maggio e si aprirà con Johnny Depp nei panni di Luigi XV nel film fuori concorso Jean du Barry diretto dall’attrice e regista francese Maiwenn Le Besco. Maiween che ha scritto (con Teddy Lussi-Modeste) e diretto il film, sarà anche co-protagonista con Depp nei panni della Jeanne du Barry del titolo, donna francese nata come figlia illegittima di una sarta povera nel 1743, diventata amante ufficiale del re e prima di finire decapitata durante la Rivoluzione francese riuscì a costruire a Versailles un temibile intreccio di intrighi grazie alla sua grande influenza sul sovrano.

Tra gli altri titoli fuori concorso annunciati segnaliamo Killers of the flower moon di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, Indiana Jones e il quadrante del destino con Harrison Ford e Antonio Banderas. Quest’anno a Cannes ci sarà anche Pedro Almodovar con l’anteprima mondiale di “Strange Way of Life”, secondo cortometraggio in lingua inglese per Almodovar dopo “The Human Voice” che vede protagonisti Ethan Hawke e Pedro Pascal, i due attori saranno sulla Croisette con il regista in occasione della presentazione del corto.

A seguire trovate la lista competa dei film della Selezione ufficiale di “Cannes 2023”.

CONCORSO

Anatomie d’une chute, regia di Justine Triet (Francia)

Asteroid City, regia di Wes Anderson (Stati Uniti d’America)

Banel et Adama, regia di Ramata-Toulaye Sy (Francia, Senegal)

La chimera, regia di Alice Rohrwacher (Italia, Stati Uniti d’America, Svizzera, Francia)

Club Zero, regia di Jessica Hausner (Austria, Regno Unito, Germania, Francia, Danimarca)

L’Été dernier, regia di Catherine Breillat (Francia)

Les Filles d’Olfa, regia di Kaouther Ben Hania (Tunisia, Francia, Germania)

Firebrand, regia di Karim Aïnouz (Regno Unito)

Jeunesse, regia di Wang Bing (Francia, Cina)

Kaibutsu, regia di Hirokazu Kore’eda (Giappone)

Kuolleet lehdet, regia di Aki Kaurismäki (Finlandia)

Kuru otlar üstüne, regia di Nuri Bilge Ceylan (Turchia, Francia, Germania, Svezia)

May December, regia di Todd Haynes (Stati Uniti d’America)

The Old Oak, regia di Ken Loach (Regno Unito)

La Passion de Dodin Bouffant, regia di Trần Anh Hùng (Francia)

Perfect Days, regia di Wim Wenders (Germania, Giappone)

Rapito, regia di Marco Bellocchio (Italia, Francia, Germania)

Il sol dell’avvenire, regia di Nanni Moretti (Italia, Francia)

The Zone of Interest, regia di Jonathan Glazer (Regno Unito, Stati Uniti d’America)

UN CERTAIN REGARD

Augure, regia di Baloji (Congo, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Sudafrica)

Baavgai bolokhson, regia di Zoljargal Purevdash (Mongolia)

Los colonos, regia di Felipe Gálvez (Cile, Argentina, Danimarca)

Crowrã, regia di João Salaviza e Renée Nader Messora (Portogallo, Brasile)

Los delincuentes, regia di Rodrigo Moreno (Argentina, Brasile, Cile, Lussemburgo)

How to Have Sex, regia di Molly Manning Walker (Regno Unito)

Hwaran, regia di Kim Chang-hoon (Corea del Sud)

Kadib abyad, regia di Asmae El Moudir (Marocco, Egitto)

Les Meutes, regia di Kamal Lazraq (Belgio)

The New Boy, regia di Warwick Thornton (Regno Unito, Australia)

Rán dōng, regia di Antony Chen (Cina)

Le Règne animal, regia di Thomas Cailley (Francia)

Rien à perdre, regia di Delphine Deloget (Francia)

Rosalie, regia di Stéphanie Di Giusto (Francia)

Simple comme Sylvain, regia di Monia Chokri (Canada)

Terrestrial Verses, regia di Ali Asgari e Alireza Khatami (Iran)

Wadāʕan Jūlyā, regia di Mohamed Kordofani (Sudan, Egitto, Germania, Francia, Arabia Saudita, Svezia)

FUORI CONCORSO

Geomijip, regia di Kim Ji-woon (Corea del Sud)

The Idol, regia di Sam Levinson (Stati Uniti d’America)

Indiana Jones e la ruota del destino (Indiana Jones and the Dial of Destiny), regia di James Mangold (Stati Uniti d’America)

Jeanne du Barry, regia di Maïwenn (Francia) – film d’apertura

Killers of the Flower Moon, regia di Martin Scorsese (Stati Uniti d’America)

CANNES PREMIERE

Bonnard, Pierre et Marthe, regia di Martin Provost (Francia, Belgio)

Cerrar los ojos, regia di Víctor Erice (Spagna, Argentina)

Kubi, regia di Takeshi Kitano (Giappone)

Le Temps d’aimer, regia di Katell Quillévéré (Francia, Belgio)

PROIEZIONI SPECIALI

Anselm (das Rauschen der Zeit), regia di Wim Wenders – documentario (Germania)

Man in Black, regia di Wang Bing – documentario (Francia, Cina)

Occupied City, regia di Steve McQueen – documentario (Regno Unito, Paesi Bassi, Stati Uniti d’America)

Retratos fantasmas, regia di Kleber Mendonça Filho – documentario (Brasile)

PROIEZIONI DI MEZZANOTTE

Acide, regia di Just Philippot (Francia, Belgio)

Kennedy, regia di Anurag Kashyap (India)

Omar la fraise, regia di Elias Belkeddar (Francia)