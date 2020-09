Chris Hemsworth, Miles Teller e Jurnee Smollett hanno firmato per recitare in Spiderhead, un nuovo film fantascientifico prodotto da Netflix. Il sito Deadline riporta che il film basato sul racconto “Escape from Spiderhead” di George Saunders sarà diretto da Joseph Kosinski recentemente al timone del sequel Top Gun: Maverick.

“Escape from Spiderhead” parte della raccolta “Tenth of December” di Saunders sarà adattato per il grande schermo dagli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick che insieme hanno scritto anche i due film di Deadpool, i due film di Zombieland e il recente thriller d’azione 6 Underground di Michael Bay.

La trama di “Spiderhead” è ambientata in un prossimo futuro dove i detenuti possono ridurre il tempo alle loro condanne facendo volontariato in esperimenti medici. Due detenuti al centro della storia approfittano di questa opportunità. Consumano una droga che cambia le loro emozioni, inducendoli a confrontarsi con i sentimenti di amore che hanno coltivato nel loro temuto passato.

La sinossi ufficiale dell’antologia “Tenth of December”:

La raccolta più ironica e inquietante di George Saunders, Tenth of December illumina l’esperienza umana ed esplora figure perse in un labirinto di preoccupanti inqueitudini. Un membro della famiglia ricorda un palo della luce vestito per tutte le occasioni; Jeff affronta orribili ultimatum e la prospettiva di DarkenfloxxTM in alcuni insoliti test sui farmaci; e Al Roosten nasconde il suo monologo interiore dietro un sorriso accattivante che spera lo renderà popolare. Con visioni oscure del futuro che si contrappongono ai fantasmi del passato e al presente che si insedia, questa collezione canta con un fascino e un’intensità sorprendenti.

Hemsworth è alla sua seconda collaborazione con Netflix dopo il notevole thriller d’azione Tyler Rake; Miles Teller interpreterà un pilota di caccia in Top Gun: Maverick in uscita a luglio 2021 mentre Jurnee Smollett ha vestito i panni di Black Canary in Birds of Prey ed è recentemente apparsa nella serie tv horror Lovecraft Country.

Kosinski ha debuttato nel 2010 con l’ampiamente sottovalutato Tron: Legacy e ha poi diretto il fantascientifico Oblivion e più recentemente il sequel Top Gun: Maverick entrambi con Tom Cruise e il dramma basato su eventi reali Fire Squad – Incubo di fuoco in cui hanno recitato Josh Brolin e Miles Teller.